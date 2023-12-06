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【廣編】與卡地亞攜手踏上奇幻旅程　台灣官方LINE主題首度呈獻共慶佳節時光

▲▼ 卡地亞,LINE,紅色飛艇,寶石,佳節,年末。（圖／卡地亞提供）

▲於12月6日起成為卡地亞台灣LINE官方帳號好友，至全台卡地亞專賣店選購心儀作品，即可擁有品牌官方LINE主題！

圖、文／卡地亞提供

歡慶歲末佳節，卡地亞隆重推出一系列線上奇幻互動旅程，在冬日中與您共創溫馨美好回憶。

卡地亞官網全球同步呈獻The Fabulous Cartier Journey線上互動旅程—尋寶奇旅，邀請您一同參與線上互動遊戲。台灣LINE帳號首度更推出品牌官方主題，讓喜愛卡地亞的好友們，溫暖傳遞佳節情意，華麗跨越新的一年。

卡地亞台灣LINE帳號，首度推出品牌官方主題
在充滿喜悅與祝福的節日時光，讓卡地亞經典紅盒點亮星空，伴隨您與至親好友互動聊天的珍貴時刻，傳遞佳節祝福。於12月6日起成為卡地亞台灣LINE官方帳號好友，至全台卡地亞專賣店選購心儀作品，即可擁有品牌官方LINE主題。每人限載乙次，數量有限，送完為止。

駕駛經典紅色飛艇，乘載集結全球專賣店建築特色的Fabulous House，穿梭雲層與星空中收集發光寶石，體驗尋寶樂趣並分享這段非凡之旅給您的好友。

卡地亞官網線上訂購服務，盡享佳節餽贈樂趣
卡地亞於今年正式推出官網線上訂購服務，12月期間，於實體專賣店購買或線上訂購，皆可同步享有節慶限定包裝。感受集結全球專賣店建築特色的Fabulous House，在經典紅盒的引領中，乘載各種美好祝福與期待冉冉升空，傳遞溫暖餽贈情意。

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