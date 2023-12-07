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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／文化人串連籲「大選走對路」　力推9日晚間「挺美好音樂會」

▲▼文化人串聯呼籲大選走對路，力推週六的「挺美好音樂會」。（圖／主辦單位提供）

▲文化人串聯呼籲大選走對路，力推週六的「挺美好音樂會」。（圖／主辦單位提供）

記者陶本和／台北報導

「島路行動」粉絲專頁陸續釋出文化人錄製的短影片，6日公布正片「文化・挺美好的」，開頭叩問「文化是什麼」，由8位文化人接力人分享對台灣文化的想像與期許，為即將於9日晚上6點在二二八公園登場的「挺美好音樂會」宣傳。其中，受訪者包含「邊境映象」製片林仕肯、作家詹偉雄、《大誌雜誌》／《The Affairs 週刊編集》創辦人李取中、建築師黃聲遠、滅火器樂團主唱楊大正、導演羅景壬、平面設計師廖小子和藝術家謝昕妮。

林仕肯在影片中說，「在地化才能國際化」，台灣有很多國外沒有的東西，像是夜市和人情味，都是能展現給世界很好的素材。他有感而發談及，這幾年的文化政策，像是幾年前的國發基金、文策院，和今年推出的黑潮計畫，「完全就是一氣呵成，連續的政策，對影視人員的幫助非常大」。他認為，政府是很有計畫地推行這件事，「這是我們從業人員非常認真能感受到的」。

楊大正表示，希望滅火器的價值觀透過音樂的包裝，傳遞出去的時候可以變成一種公共社會的討論。他認為自由民主的社會，最大的好處是互相尊重、彼此包容，每個人都可以自由地把自己的觀點拿出來交流。

而候選人的選擇上，楊大正說，以文化觀點來看，至少要選一個會尊重文化的人，他在看待其他候選人時，比較擔憂他們跟另一個國家的文化價值觀比較近，會不會再度發生以前台灣很多文化再被傷害的困境。

李取中分享，他一直相信一句話，「最美的就是最有力量的。」而所謂最美的，就是最真實、質樸、自由的，這些在比較威權的國家裡，其實是沒辦法展現出來的，因為他覺得台灣很難能可貴，保有了質樸與自由，也因此讓我們在近幾年可以看到整體台灣的文化非常蓬勃發展，他希望可以繼續延續下去。

羅景壬說，「我們毫無疑問在民主陣營裡頭」，但我們也隨時都受到威脅，比如錯假訊息的攻擊，使得許多人難免會徬徨、恐慌，會覺得是不是要委屈求全、要遷就那些獨裁霸權，而那在無形中就會非常大幅度削弱我們的文化力量，即使不是真槍實彈，但對方不費一兵一卒，我們就自我矮化，可見自由的重要性。

黃聲遠表示，上街頭上了這麼久，終於來到這一天，我們每一個人想不一樣的事情是會被尊重的，我們會挑戰自己潛在的本能，我們台灣人會走出這個世界上還沒有的事情；詹偉雄則表示，文化是創造意義的過程，是詮釋世界的能力，對台灣的重新認同是來自你跟這個島嶼有切身的遭遇和碰撞，新世代的人很渴望到全台灣進行一場身體的遭遇，重新在這個遭遇裡，確認自己是台灣的小孩。

廖小子說，一個國家開始有自己的文化後，這個國家的人才開始有了自信和自尊，有了這些東西，這個國家才成為一個真正的國家；謝昕妮則說，生活就是創作，視線所及都是關於文化和創作的環節，因此她坦言絕對不可能藝術歸藝術、政治歸政治。

她以自身為例，她的創作討論到LGBTQIA+，這在某些國家是不被允許的，她認為能夠充分表達創作的環境，就是自由的環境。「自由的環境才可以將我們想表達的所有東西，都呈現在創作裡面。」

有關「挺美好音樂會」，將於12月9日（六）晚間6點在台北二二八公園舉行，現場為免費入場，節目分為演出和短講，短講邀請到金馬導演楊力州／楊雅喆、金鐘編劇鄭心媚、建築師黃聲遠、「肯特動畫」張永昌導演，還有一位重量級神祕嘉賓，近期將在「島路行動」粉絲專頁公佈。

 

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