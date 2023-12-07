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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／自始至終挺侯友宜！　王金平讚「侯康配」：實在是很好的組合

記者崔至雲／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今（7）日與黨主席朱立倫一同拜訪前立法院長王金平。經過一小時的閉門會議後，王金平點頭答應擔任「侯康」全國後援總會總會長。王金平受訪時表示，「我自始至終就是支持黨提名的侯友宜」，這幾個月他感受到侯友宜在國政方面的理解、認知一直在成長，一直往非常成熟、熟練的境界前進，希望全國民眾一起來支持國民黨的組合。

▲▼侯友宜(右二)、趙少康(右一)與朱立倫(左一)拜會王金平(左二)院長。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜(右二)、趙少康(右一)與朱立倫(左一)拜會王金平(左二)院長。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜、趙少康與黨主席朱立倫今日一早一同拜訪前立法院長王金平，經過一小時的閉門會議後，四人出來受訪。王金平說，當初國民黨要提名的時候，有侯友宜及郭台銘兩位要做競爭，當時就表明，「我只支持黨提名的人」，之後，侯友宜獲得提名，因此「我自始至終就是支持黨提名的侯友宜」。

▲▼侯友宜、趙少康與朱立倫拜會王金平院長。（圖／記者李毓康攝）

王金平說，這幾個月以來他感受到侯友宜在國政方面的理解、認知一直在成長，一直往非常成熟、熟練的境界前進，自從侯邀請趙少康擔任副手之後，可以說這「侯康配」實在是很好的組合、互補性很高。

王金平提到，全國有六成民眾期待政黨輪替，所以要實現人民的願望，落實到政黨輪替要更加團結，要喚起國人理解，團結所有力量，一起為國家的安全、社會的繁榮發展，人民權利來做努力，希望可以讓侯友宜、趙少康當選，相信國家美好的未來是可以期待的，希望所有好朋友、全國民眾都能夠理解這一點，一起支持國民黨的組合。

朱立倫也說，今天他與侯友宜、趙少康一起來王金平請益，他是大家的長輩、前輩，他對於國家的貢獻、對台灣的愛，這是全民都理解的，尤其他也對地方了解，在選戰關鍵的時刻，他們共同來請益，也拜託王金平擔任後援總會總會長，他也願意為台灣民眾來打拼，希望可以好招各界朋友一起來支持侯康配。

趙少康則說，王金平在立法院就是他們的領導，他願意慷慨承諾擔任全國總會總會長，等於為侯康配增加數萬甲兵，百萬雄師，選舉勝算一定更高。

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