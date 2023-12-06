暗網爆情治單位監聽政要？　國安人士揭真相：手法跟2021年一樣

▲網路論壇突然出現一份所謂情治單位的監聽資料，對象包括國民黨前副主席曾永權、國民黨政策會副執行長盧嘉辰、藍綠政治人物等，但經查為不實資訊。（圖／翻攝爆料公社）



記者陶本和／台北報導

有網路論壇6日突然貼出一份所謂情治單位的監聽資料，對象包括國民黨前副主席曾永權、國民黨政策會副執行長盧嘉辰、藍綠政治人物等。對此，國安人士表示，這行徑與2021年初，國安局遭不明人士以匿名假帳號於網路社群貼文指控不法監聽的手法如出一轍。

某網路論壇在6日下午，突然貼出情治單位監聽資料，對象包括前國民黨副主席曾永權、國民黨中央政策會副執行長盧嘉辰，以及多位藍綠陣營的政要。不過，經調查局查證，這是不明人士透過匿名帳號，在暗網販售不明資料，並於公開論壇傳播國人遭到監控的不實資訊。

調查局指出，類此不實資訊在110年就曾經於網路社群散播，且資料格式加工拼湊，屬於典型境外勢力藉由錯假訊息，在特定時機散播，持續對台灣進行認知作戰。

此外，國安人士表示，此為透過一次性帳號，假販售為名於暗網散佈這批冒偽資料，並隨即匿名透過網路論壇以傳散。該人士說，這項行徑與2021年初，國安局遭不明人士以匿名假帳號於網路社群貼文指控不法監聽黨政公職、外交人員，手法如出一轍。

國安人士指出，唯一與2021年這次不同的是，這次的假訊息操作，在極短時間內便有知名特定媒體在未求證的狀況下即迅速刊登報導，讓不實資訊得以穿上新聞的外衣，被不知情的國人傳散。

該人士指出，在距離大選僅剩一個多月的關鍵時刻，散播此類假訊息恐帶有強烈政治目的，意圖擾亂國內政治情勢及製造社會紛亂，以達到介選目的，呼籲國人切勿輕信及轉傳，以避免受到誤導。