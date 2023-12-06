研究郭台銘政見　柯文哲曝合作進展：若真的支持「最後3天才會出現」

▲柯文哲、郭台銘。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

原本欲獨立參選的鴻海集團創辦人郭台銘，最後選擇「成全」未前往中選會登記，由於民眾黨總統參選人柯文哲將郭形容為「戰友」，加上11月23日君悅會談時，看似柯郭已站成一線，使外界認為柯郭合作成形，但至今卻無進展。柯文哲6日表示，如果人家支持，最後3天才會出現，現在就抱持「有算賺到，沒有也是過日子」的心態。

柯文哲6日傍晚接受「比特王直球對決」節目訪問，主持人王淺秋詢問，從君悅會談結束後，至今還沒看到與郭台銘的合作，現在國民黨也開始向郭招手，開放郭回去幫國民黨立委參選人站台，目前柯郭之間關係為何？柯文哲回應，國民黨開放郭台銘回去站台一定合理，因為對方不選了就沒利益衝突，所以所以國民黨開放郭台銘站台是完全合理。

至於目前是否與郭台銘還有聯絡，未來合作有無空間？柯文哲說，他本人沒有再找郭台銘，但幕僚都還有聯絡，「就把他（郭台銘）的政見拿來看怎麼用，因為他的智庫寫得還不錯。」而政見內容包括0至6歲國家養、台灣經濟發展等一些邏輯，「有啦！我們把它拿來再研究，作為我們政見就可以了。」

柯文哲認為，要給郭台銘一點時間沈澱，因為對方有103萬連署書，不選了仍要跟外界交代，「我那天最後一次看到他，裡面還是一大堆主戰派的人，跟他（郭台銘）說要選到底。」至於所謂主戰派人馬，柯文哲透露，就是旁邊的一些議長們。

王淺秋指出，自己以為君悅會談後，應該會看到柯文哲與郭台銘的合作。柯文哲回應，「其實真的說要支持誰，選前3天都還來得及，何必在這時候？」

王淺秋追問，現在不就是最需要郭台銘支援的時候嗎，包括看板、公車廣告？柯文哲則直言「不用啦不用！我們本來就沒有這些，還是一樣過日子，我倒覺得是這樣，如果人家支持你，最後3天才會出現」，現在就做該做的事，要抱持「有算賺到，沒有也是過日子」的心態。