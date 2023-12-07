3男玩火害慘家樂福下場會怎樣？老前輩「一根菸燒掉39億」判決曝光

▲桃園家樂福中原店3日發生嚴重火警，導致店家需要至少停業2周。（圖／桃園市消防局提供）

記者閔文昱／綜合報導

桃園3名年輕男子3日凌晨因拿殺蟲劑朝點燃的打火機噴，導致中壢區家樂福中原店發生大火，至少必須停業2周，損失難以估計，誇張行徑也令外界好奇法官會如何判決。事實上，桃園市家樂福楊梅物流廠去年3月間，就曾發生有臨時工亂丟菸蒂引發大火事件，造成廠方損失39億，而一審判決也在今年9月出爐。

24歲周姓男子、20歲郭姓男子及20歲黃姓男子，3人是某餐廳的同事，3日凌晨下班相約吃消夜，接著又前往家樂福中原店遊玩，期間拿起貨架上的殺蟲劑，朝著點火的打火機噴灑，結果引發猛烈大火，也害得店家需要停業至少2周。事後3人遭裁定均2萬元交保，其中黃男提出2萬元，另2人則因無法提出保證金，改為飭回，限制住居。

▲3男被依公共危險罪送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

事實上，桃園市家樂福楊梅物流廠去年3月間也曾發生大火，當時23歲的許姓臨時工趁未開工前到物流廠C棟倉儲棧板站存區抽菸，抽完菸後未熄滅，隨手將菸蒂棄置於現場後離開，不料竟引發大火，致使C棟倉儲內部物品、設備、鋼骨與鐵皮受火熱不等程度燒損，最後導致現場約1萬2000平方公尺廠區燒毀。廠方事後與消防局評估損失約39億元。

桃園地院審理時，許男一度否認犯行，辯稱抽菸後有將菸蒂熄滅，但法官根據消防局與廠方提供監視畫面，許男案發時在現場抽菸共2次，第2次抽菸離開該處後，現場隨即竄出火苗，且現場火災發生前除許男外，並無其他人出現，法官複審根據監視器畫面擷取照片，許男於現場抽菸後，並無特別將菸蒂熄滅動作，或走到較遠處丟棄菸蒂之行為，認定許男辯詞不足採信。

▲家樂福楊梅物流廠去年3月間也曾因人為引發大火，燒毀39億元廠區設施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

法官今年9月宣判，許男犯行明確，係違反廠區相關規定而於禁菸區抽菸，且未確實將菸蒂熄滅引發火災，其過失情節非輕，考量許男犯後否認犯行之態度，造成財產損害情形，衡量被告素行、生活狀況危害等情狀，依犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。