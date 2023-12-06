後勤補給資源整合　台南特搜與家樂福簽署合作備忘錄

▲為強化台南市特種搜救隊救災後勤能量，特別與家樂福公司簽署合作備忘錄，提供後勤補給資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

後勤能量是特搜隊於災區救災成敗的關鍵，為強化台南市特種搜救隊救災後勤能量，12月5日特別與家樂福公司簽署合作備忘錄，提供後勤補給資源。

消防局指出，未來當特種搜救隊接獲出勤指令時，家樂福公司亦將同時啟動資源整備機制，集結工作人員於店內整備特搜隊出勤需要之物資，特搜隊將會派遣車輛前來載運物資，直接隨同整批隊伍前往災區，這樣的機制不但確保物資取得的即時性，也能確保食用物資的新鮮度，不會讓搜救人員吃壞肚子，影響救災效率。

此外，活動亦展示了特搜隊與義消特搜共同設計改造的後勤裝備車，該車具備的功能眾多，有通訊轉播、夜間照明、烹飪備餐、運送裝備、氣瓶罐充、設備供電等功能，預計未來將出勤參與國內救災任務，提升本局特搜隊基地營之運作效率。

市長黃偉哲表示，感謝家樂福公司的支持，願意作為台南特搜隊救災後勤補給的後盾，除展現企業在地深根並不忘善盡社會責任外，也展現願意一起守護台南市公共安全之決心。

消防局長李明峯表示，特種搜救隊簽署合作備忘錄後，將成為國內首支與大型量販店合作之搜救隊伍，有好的後勤支援，在前線救災的弟兄就無後顧之憂，我們的救援能量才能有效率的發揮出來，最後非常感謝家樂福公司及義消特搜中隊之支持，使我們的救災能量大幅提升。