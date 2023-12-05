家樂福中原店大火至少停業2周　附近2店延長營業至凌晨2點

▲桃園家樂福中原店因為發生大火，導致需要停業至少2周。（圖／記者楊熾興攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園家樂福中原店3日發生嚴重火警，導致店家需要至少停業2周，損失難以估計。對此，家樂福中壢店、家樂福內壢店發出公告，8日開始延長營業至凌晨2點，貼文引發討論後，也有許多居民出言打氣。

警方調查，24歲周姓男子、20歲郭姓男子及20歲黃姓男子，3人是某餐廳的同事，3日凌晨下班相約吃消夜，接著又前往家樂福中原店遊玩，期間拿起貨架上的殺蟲劑，朝著點火的打火機噴灑，結果引發猛烈大火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

火警相當恐怖，現場還不斷傳出爆炸聲，3人也留在現場觀看，直到後來被消防員驅離，才說「火應該是我們弄的」。

▼家樂福中原店暫停營業。（圖／翻攝臉書／家樂福）



這起火警十分嚴重，店面需要停業至少2周，損失難以估計，家樂福中原店也聲明，為了考量顧客安全，等到內部修繕後，會遵循建築、消防及公共安全等法規，進行鑑定評估，等到完成以後，才會恢復營業，到時候將以新樣貌回歸。

家樂福中原店也說，期間若有購物需求，消費者可以前往鄰近的家樂福中壢店、家樂福內壢店逛街、選購。

▲▼家樂福中原店被火燒，至少要停業2周，周圍的中壢店、內壢店延長營業至凌晨2點。（圖／翻攝臉書／家樂福）

