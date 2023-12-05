　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣

▲▼ 桃園家樂福中原店遭屁孩持殺蟲劑玩火釀成火警，畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園家樂福中原店遭屁孩持殺蟲劑玩火釀成火警，畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者戴若涵／桃園報導

桃園家樂福中原店3日凌晨發生嚴重火警！起因為3名年輕男子拿殺蟲劑朝點起的打火機噴灑，火勢一發不可收拾。家樂福中原店因此至少必須停業兩周，損失難以估計，稍早家樂福中原店於臉書粉絲專頁上首度發聲了！

根據警方調查，20歲郭姓男子、20歲黃姓男子、24歲周姓男子為餐廳工作的同事，3人於3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著便一同前往家樂福中原店閒晃，經過清潔用品區時，郭男突然拿起架上的殺蟲劑把玩，並朝點起的打火機噴灑，進而引發大火。

透過事發畫面可發現，事發當時冒出熊熊火光，不停傳出爆炸聲響，2名店員無奈地看著商品區逐漸遭竄出的火舌吞噬。事發後郭、黃、周3人留在現場看消防員救災，被驅離時才表示，「火應該是我們弄的」。

▲▼ 桃園家樂福中原店遭3屁孩持殺蟲劑朝著點燃的打火機噴灑引發火勢，消防局火調科人員勘驗。（圖／記者楊熾興攝）

▲消防局火調科人員前往家樂福中原店進行火場勘驗。（圖／記者楊熾興攝）

事後噴殺蟲劑點火的郭男以被依照公共危險罪送辦，以2萬元金額交保，另外2人則因掏不出錢，檢方改為無保請回、限制住居，3人未來須面臨龐大的求償金額。

而家樂福中原店則在發生火警第3天首度發聲，「為考量顧客安全為第一優先，待中原店內部修繕後，遵循相關法規包含：建築、消防、公共安全等鑑定評估，方可恢復營業」，請民眾期待家樂福中原店以新樣貌的回歸，至於詳細恢復營業時間仍有待正式公告。

此公告一出後，網友也紛紛留言替家樂福中原店打氣，「加油」、「期待新的中原店」、「祝早日恢復以往的容貌」、「希望貴公司法務部能對那三位追究責任到底，給其他人一些警惕」。

▲家樂福中原店發生火警第三天發聲了。（圖／翻攝自家樂福中原店臉書）

▲家樂福中原店發生火警第三天發聲了。（圖／翻攝自家樂福中原店臉書）

ET快訊
神鬼女特助演很大！　A走老闆1500萬
快訊／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦
藍綠白6位正副總統財產一次看！趙少康摘存款王、賴清德登保險王
徐若熙太厲害！　巴勒斯坦教頭傳影片給美職球探
快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422
快訊／下班注意！國3「4車連環撞」　車流回堵5公里
快訊／侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬
快訊／吳欣盈存款250萬「股票3600萬」　還擁800萬藍寶
遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣
快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬
快訊／趙少康驚人身價曝光！存款近8千萬　17筆股票總價破3千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台7線北橫41.8K坍方雙向中斷　復興工務段搶修...4小時通車

外籍師倒車失控！猛撞後方小客車　路過嬤嚇到跌地...屁股受傷

神鬼女特助演很大！清空辦公室騙「檢調搜索」　A走老闆1500萬

衝室友套房廁所解放遭起訴侵入住宅　法官：判有罪就是一種凌遲

快訊／下班注意！國3鶯歌北向段4車連環撞　後方車流回堵5公里

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣

開水肥車濫倒「毒液」海削5.4億　黑心商擁麥拉倫3名車全遭查扣

口罩男11年婚被綠！女網友酸「你愛去酒店找小姐」　他怒告結局曝

快訊／操作印刷機出意外！　工人右手遭捲入…4指粉碎急送醫　

台61線新屋段餿水車遭追撞！滿地廚餘+臭雞蛋熏爆　現場清理中

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

台7線北橫41.8K坍方雙向中斷　復興工務段搶修...4小時通車

外籍師倒車失控！猛撞後方小客車　路過嬤嚇到跌地...屁股受傷

神鬼女特助演很大！清空辦公室騙「檢調搜索」　A走老闆1500萬

衝室友套房廁所解放遭起訴侵入住宅　法官：判有罪就是一種凌遲

快訊／下班注意！國3鶯歌北向段4車連環撞　後方車流回堵5公里

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣

開水肥車濫倒「毒液」海削5.4億　黑心商擁麥拉倫3名車全遭查扣

口罩男11年婚被綠！女網友酸「你愛去酒店找小姐」　他怒告結局曝

快訊／操作印刷機出意外！　工人右手遭捲入…4指粉碎急送醫　

台61線新屋段餿水車遭追撞！滿地廚餘+臭雞蛋熏爆　現場清理中

9m88一轉身「屁股超火辣1設計」　KID當場看傻：超有心機

新店裕隆城遊樂場男童撞頭破！家長控業者付完醫藥費就甩鍋

藍白君悅會前已敲定副手備案？　吳欣盈、趙少康財產申報日洩端倪

靠「三國」打響名號　遊戲大廠砸5.38億買古亭商辦

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

「黏人萌貓」愛趴腿上睡覺　貼心牠們繞過「凸凸一塊」原因溫暖

不斷更新／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦

藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

柯文哲愛將搞上人妻！正宮求償150萬

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

知名T1職籃教練外遇　竟還撂友「圍毆兒子」

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

衛福部處長「鬧區露天停車場」車震人妻　傳多人目擊

即／嘉市議會通過推動設置性專區　美女議員力讚

更多熱門

相關新聞

即／泰山家具工廠火警！警消急救援

即／泰山家具工廠火警！警消急救援

新北泰山區中港西路120巷3弄6號一間鐵皮家具工廠，今天上午近11時許起火燃燒，警消獲報派遣59輛各式消防車、123人前往救援，現場濃煙密布，團團火球從鐵皮屋內竄出，詳細起火原因待調查。

淡水民宅凌晨火警　籠內寵物犬喪命

淡水民宅凌晨火警　籠內寵物犬喪命

南消七大企業義消立大功工廠火警迅速撲滅

南消七大企業義消立大功工廠火警迅速撲滅

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

關鍵字：

家樂福中原店火警屁孩臉書

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面