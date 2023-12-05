遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣

▲桃園家樂福中原店遭屁孩持殺蟲劑玩火釀成火警，畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者戴若涵／桃園報導

桃園家樂福中原店3日凌晨發生嚴重火警！起因為3名年輕男子拿殺蟲劑朝點起的打火機噴灑，火勢一發不可收拾。家樂福中原店因此至少必須停業兩周，損失難以估計，稍早家樂福中原店於臉書粉絲專頁上首度發聲了！

根據警方調查，20歲郭姓男子、20歲黃姓男子、24歲周姓男子為餐廳工作的同事，3人於3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著便一同前往家樂福中原店閒晃，經過清潔用品區時，郭男突然拿起架上的殺蟲劑把玩，並朝點起的打火機噴灑，進而引發大火。

透過事發畫面可發現，事發當時冒出熊熊火光，不停傳出爆炸聲響，2名店員無奈地看著商品區逐漸遭竄出的火舌吞噬。事發後郭、黃、周3人留在現場看消防員救災，被驅離時才表示，「火應該是我們弄的」。

▲消防局火調科人員前往家樂福中原店進行火場勘驗。（圖／記者楊熾興攝）

事後噴殺蟲劑點火的郭男以被依照公共危險罪送辦，以2萬元金額交保，另外2人則因掏不出錢，檢方改為無保請回、限制住居，3人未來須面臨龐大的求償金額。

而家樂福中原店則在發生火警第3天首度發聲，「為考量顧客安全為第一優先，待中原店內部修繕後，遵循相關法規包含：建築、消防、公共安全等鑑定評估，方可恢復營業」，請民眾期待家樂福中原店以新樣貌的回歸，至於詳細恢復營業時間仍有待正式公告。

此公告一出後，網友也紛紛留言替家樂福中原店打氣，「加油」、「期待新的中原店」、「祝早日恢復以往的容貌」、「希望貴公司法務部能對那三位追究責任到底，給其他人一些警惕」。

▲家樂福中原店發生火警第三天發聲了。（圖／翻攝自家樂福中原店臉書）