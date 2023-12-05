失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

記者黃資真／桃園報導

桃園家樂福中原店3日凌晨發生火警，3名年輕男子將殺蟲劑朝著點燃的打火機噴灑，釀成嚴重大火，出動百名警消才得已撲滅，導致中原店不僅至少得停業2周，災損金額至今仍無法估計，而當時的失火畫面也曝光！

▲桃園家樂福中原店遭屁孩持殺蟲劑玩火釀成火警，店員目擊看傻。（圖／翻攝自記者爆料網）

畫面中可以看到，家樂福內的清潔用品區冒出熊熊火光，火勢十分猛烈，還傳出此起彼落的爆炸聲響，2名店員則是無奈望著不斷竄出的火舌，眼睜睜看著商品區慢慢被火焰吞沒。

警方調查，噴殺蟲劑的郭男(20歲)2萬元交保，起鬨的同夥黃男(20歲)、周男(24歲)3人是餐廳員工，彼此是同事關係，3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著，便前往24小時營業的家樂福中原店閒晃打發時間，期間3人經過清潔用品區時，郭嫌突然拿起架上的商品殺蟲劑把玩，還在2名好友的嬉鬧起鬨下，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，瞬間引發火勢。

▲中原店宣布至少停業2周，仍無法得知何時恢復營業。（圖／記者楊熾興攝）



百名警消獲報趕往發現內部濃煙密布、火舌竄出，緊急灌救，並疏散賣場內顧客、員工等數十人，幸未釀成人員傷亡，但火勢直到清晨才獲得控制。

事發後，3人留在現場看消防車救災，而警方上前要將他們驅離家樂福時，他們則回應說：「火應該是我們弄的」，讓警方意外得知引發火勢的嫌犯就在現場，3人被逮後還不斷問「有沒有人受傷？」。

警方事後將涉案的3人帶回，並依公共危險罪送辦，點火的郭男訊後裁定2萬元交保，另外2人由於沒錢交保，檢方改為無保請回、限制住居，未來不僅3人不僅得面臨刑事責任，還有龐大的損失金額得負責。

▲3名犯案男子1人2萬元交保、2人無保請回。（圖／記者楊淑媛翻攝）