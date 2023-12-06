鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

▲鮮肉醫生顏值激似男模，社群帳號遭肉搜曝光。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

北京一名男醫生因為顏值堪比明星，一夕在網路上爆紅，吸引不少婆婆媽媽及女子慕名而來，紛紛到醫院掛號「打卡」，還有人搜出該醫師的社群帳號，意外引發關注。對此，院方回應，目前正常出診，但看診需提前預約。

根據《上游新聞》報導，有網友在微博貼出一位名叫鄒翀的醫師照片，大讚其顏值堪稱「醫界第一」，何況還是智商了得的職業。照片中可見，鄒翀皮膚白皙、五官立體，且眉清目秀、炯炯有神，讓不少人直呼「好帥」，甚至慕名去「打卡」。

儘管有人稱，就診不看面相，該看技術。但還是不少網友分享該醫師的微博帳號，名稱叫做「八大處整形醫生鄒翀」，自介寫著「中國醫學科學院整形外科醫院面頸整形科主治醫師」，從中可見他不時分享自己的生活、工作日常，但超高顏值仍讓網友留言直呼「這真的是男醫生不是男星麼？我是不是走錯了微博？」

中國醫學科學院整形外科醫院官網介紹，鄒翀是「80後」（1980年後出生），現為面頸部整形美容中心主治醫師，學歷為北京協和醫學院、中國醫學科學院整形外科醫院博士。至今從事整形臨床工作已經十餘年，擅長眼部綜合整形、臉部年輕化等。

官網還指出，鄒翀以協和第一名的成績考入北京協和醫學院研究生，在北京協和醫學院整形外科醫院攻讀博士學位期間，獲得包括國家獎學金、協和優秀研究生和北京市優秀畢業生等榮譽。2015年博士畢業後留院工作至今，先後在整形醫院顏面頸部整形中心、顱顏面中心、鼻整形中心、疤痕綜合治療中心等科室工作，累積了大量的臨床經驗，還在國際高水準SCI雜誌發表多篇著作，

對此，中國醫學科學院整形外科醫院證實，鄒翀確實在此任職，目前正常出診，但要預約掛號。