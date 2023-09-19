「割包皮術後研究」竟擅自幫病患掛號　泌尿科醫師這下慘了

▲網友驚覺自己因新冠確診隔離期間，被人冒名掛號泌尿科。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者劉昌松／台北報導

台北醫學大學附設醫院泌尿科陳姓醫師，以做割包皮術後研究的名義，擅自幫病患掛號，藉此查詢病歷紀錄，導致約10名病患事後接到掛號未到的通知，其中有人在「被掛號」期間根本就確診在家隔離，台北地檢署調查發現，教學醫院有查詢病患個資的固定流程，陳醫未經同意就擅自幫人掛號調閱特種個資，19日依違法《個資法》起訴陳醫。

1位民眾2022年8月間上臉書「爆料公社」，表明先前曾到台北醫學大學附設醫院泌尿科看診，之後康復就沒再回診過，2022年5月21日到23日因新冠肺炎確診居家，進行3+4自主管理期間，卻收到北醫app通知，曾掛號泌尿科但未到診，文章po出後，引來多人回響，甚至有人開玩笑「可能是護士想念你的雕歌」。

不過有其他病患也發現自己「被掛號」，且時間都是5月23日，疑似遭人盜用個資，紛紛報案提告，檢警一查，原來是陳姓泌尿科醫師，以做研究為由，了解割包皮患者的術後狀況，但有些病患是其他醫師動刀的，他無法順利調閱病歷，因此幫這些病患掛了自己的門診號，藉此查詢術後情形。

陳姓醫師表示，自己查詢的對象不超過10人，但完全拿不出教學研究或研究計畫，只有一些過去的論文資料，而且檢察官發現，教學醫院其實有正式管道與方式，可供醫師做研究時，取得去識別化的病患資料，因此不採信陳姓醫師的辯詞，認定陳醫涉嫌未經經允擅自查詢並盜用病患特種個資罪。