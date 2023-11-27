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社會 社會焦點 保障人權

還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝

記者許權毅／台中報導

2024台中市消防局月曆來了！今年總計有13位，來自各隊的猛男女力，甚至有一名女義消獲選，每個月有不同消防人員代言，在台中各地點取景。其中，本次封面由台中市長盧秀燕親選，選定靦腆大男孩劉明翊，牽著一批白色駿馬，秀出上半身肌肉，盧說「突破！以前都制式化，今年大坦採用！要打敗其他城市！」盧還打趣問出「好消息」便是「還沒結婚！」

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲台中市消防局2024月曆出爐，封面由太平分隊劉明翊獲選，白馬王子照相當帥氣。（圖／台中市政府提供、記者許權毅攝）

台中市消防月曆每年推出都受到好評，今日舉行2024形象月曆發表會，各大隊、分隊總計有53人報名，最終9男4女獲選。此次除了有開放義消參選，也找來眷屬一同參加拍攝，在台中各著名景點，如潭雅神綠園道、大坑風景區、后里馬場、高美濕地、清水大楊油庫、大坑粉紅情人橋等。

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼中市消防局今日舉行發表會，13名獲選隊員展現出好身材，也秀出活力四射的舞蹈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

台中市長盧秀燕表示，政府一年出版很多文宣品，台中消防月曆無疑是最受歡迎的之一，每年都要做防火、救災宣導，現在世代活潑，仿效國外製作消防月曆，受到好評。

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲盧秀燕表示，過去封面都相當制式化，希望擺脫嚴肅感，選定劉明翊當封面人物。（圖／記者許權毅攝）

本次月曆封面由太平分隊劉明翊獲選。盧秀燕說：「這次封面是選的，突破！以前我們封面都很制式化，要不然團體照、比較嚴肅，今年我們大膽採用，打敗其他城市好不好？」

劉明翊表示，看到自己是封面時，真的受寵若驚，很開心這張照片可以鼓勵大家，保持運動習慣、走出戶外。盧打趣問說：「那很重要的是，你結婚了嗎？」劉表示還沒，盧幽默回：「待會還沒結婚的都出列，要來相親的不要打119！不要來佔線！」

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼13位獲選人員每個都專業又健美，相當吸睛。（圖／記者許權毅攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

此外，2月份代言人人張翔傑曾參加112年健美健身錦標賽榮獲男子新秀形體組，在178公分級奪冠；4月代言人何瑾婷是護理師，平時工作很忙了，卻還選擇加入義消，也是首次有義消獲選。

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

8月代言人陳冠綺喜歡跳舞，這次發表會熱舞秀由她負責編舞和指導，充分展現她的專長；10月代言人李政勳原本是體脂25%的小胖子，報名後積極減重，原本8字頭剪到6字頭，成為消防員後透過健身鍛練出身形。

11月代言人魏寅軒一上台用流利客語、中文自我介紹，隨後也宣導「遠離火災並不難，人離火熄是王道」，盧秀燕要他重複一遍，「對不起因為我第一次沒聽清楚，我在看你！」引起眾人大笑。

消防局強調，這次的形象月曆將以贈送的方式與市民朋友分享，市民朋友除了發表會當天參與消防局臉書活動現場領取外，未能親臨活動的市民朋友也可透過參與公益活動，至臺中捐血中心於指定時間及捐血處挽袖捐血，同樣也能獲得1份精美月曆，詳細活動辦法可至台中市政府消防局臉書查詢。

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

▲▼圖／還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝。（圖／記者攝）

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