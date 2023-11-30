最帥鮮肉HR現身招聘！「側拍生圖」引35萬網友暴動：真的有夠帥

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州近日瘋傳一則華為校園招募影片，在網路上引起了廣泛關注，影片中的高顏值HR成為了焦點。11月28日晚，一名名為「湯圓不打架」的網友分享了這段華為HR招聘的影片，並配文，「領導在講話我耍帥，因為有這位HR，選擇了華為！華為你真的懂招募。」

▲華為高顏值HR爆紅。（圖／翻攝自影片）

影片中，背景板顯示為2024屆銷售類校園招聘，一位光頭長官正拿著麥克風發言，另一位高瘦帥哥穿著西裝站在一旁，不時看向鏡頭。

目前，該網友發布的影片已獲得35.3萬的按讚量和5.2萬的留言。

這一話題引發了網友們的熱議，華為官方帳號回應稱，「我們明白了，我們招聘困難是因為HR無法吸引到求職者！立刻行動，換人！」

還有網友表示，「我去網易遊戲面試時，對面三個面試官中有兩個特別帥氣，其中一個氣質獨特，像活力小奶狗，另一個則儒雅如大灰狼，我全程都忍不住笑出聲，最後卻沒有通過。」

也有網友分享說，「我有個漂亮的朋友，她第一次華為面試就成功了。HR當時就說，公司需要她這樣的大美女。她說在工作中，總是有人照顧，下班總是最早的。」

不僅原影片引發了大量討論，華為官方帳號也「淪陷」了。許多網友在華為官方內容下留言，希望獲得這位高顏值HR的聯絡方式，「華為，別整這些沒用的，趕緊把這位帥哥搬上來！」、「他今天的作用真的發揮著淋漓盡致」、「華為是懂招聘的」。