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麵線打翻！外送員稱「店家沒蓋好」　老闆怒：口碑被搞砸

桃園一家麵線店老闆日前在網路上發文抱怨，指出外送員在送餐過程中，將客人的2碗麵線打翻，卻沒有回報給店家或外送平台，直接整包給客人。（圖／Facebook／懷舊中卷麵線）

▲2碗麵線全打翻了。（圖／Facebook／懷舊中卷麵線）

圖文／CTWANT

桃園一名麵線店老闆抱怨表示，指出外送員在送餐過程中，將客人的2碗麵線打翻，直接就將餐點送給客人說是「店家沒蓋好」，讓該名老闆相當憤怒直呼「你這樣搞，我損失的可不只一碗麵線，還有我長期經營的口碑。」

桃園一家麵線店老闆在自己的Facebook粉絲專頁中發文抱怨，表示有一名外送員，在送餐過程中將客人的2碗麵線打翻，卻沒有回報給外送平台或店家，而是直接將餐點整包拿給客人，不僅如此，該名外送員還跟客人說是「店家沒蓋好」。老闆表示，幸好該名顧客是常客，知道他的做事態度，不會隨便對待自己的產品，才沒有造成誤會。

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不過這也讓該名老闆相當氣憤，直呼「你不小心打翻，可以打電話給我，我再看看有沒有補救的機會。結果你直接給客人這包，然後說『店家沒蓋好』？」並表示「在龜山討生活真的這麼難？這麼辛酸？這位外送員你可知道，你這樣搞，我損失的可不只一碗麵線，還有我長期經營的口碑。」

貼文一出也引起網友們熱議，紛紛留言表示「辛苦了！這是對這個訂購食物的人的尊重，很明顯外送員很不盡責～」、「人品不值一碗麵線，這社會怎麼了，唉！」「好扯！老闆可以跟平台客服反應，給他負評」、「外送員都是被這些害群之馬搞的」、「一般正常運送應該不至於變成這樣，我也覺得是外送員打翻摔到了」。

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