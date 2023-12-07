去超商別做「這件事」！店員曝快速結帳法：一句話都不用講

▲一名超商店員整理了結帳注意事項，提醒民眾如何做能讓結帳的流程更流暢。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

台灣便利商店的數量逐年攀升，不少人幾乎天天都會到超商消費！近日，一名超商店員整理了結帳注意事項，提醒民眾如何做能讓結帳的流程更流暢，該店員也向網友喊話，希望民眾購買咖啡時，事先告知份量及冰塊量，可以有效減少結帳時間，此外該店員也分享「快速結帳省時法」。貼文一出，立刻引起網友熱烈討論。

原PO日前以超商店員的身分在Dcard發文，指出民眾選購咖啡品項時，可以事先告知店員容量及冰或熱，可以加速店員結帳流程，若只需要加一點冰塊，可以直接跟店員要整袋冰塊自己加，原PO也透露，因為成本因素考量，點冰飲才能使用冰塊，如果點的是熱飲，基本上無法再額外加冰塊。

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至於泡麵部分，原PO提醒超商都設有加熱水的機器，提供給需要的顧客使用，因此不要再叫店員幫忙泡泡麵；此外，如果有購買微波食品，當店員結帳時詢問是否需要微波時，「請大家不要回說，啊不微波怎麼吃，就是有人沒有要微波想要回家晚上再自己加熱。」原PO語重心長表示，除非店員本身態度不好，否則希望大家對超商店員稍微有禮貌一點。

最後原PO也補充「節省結帳時間」的小技巧，就是使用超商會員的個人錢包，或是LINE Pay、街口支付或Pi拍錢包，記得都要先綁訂好載具，「全部一次設定好，一句話都不用跟店員講，店員還會感謝你」。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示「真的！超同意」、「咖啡那個真的受不了，當我們都會通靈知道你要喝什麼還是冰的熱的」、「我很討厭客人直接把一堆銅板丟在桌上我還要一個一個去拿，明明我的手已經放在她面前了就一定要丟桌上就是了」、「做超商這麼久了，最討厭還是客人錢用丟的」、「沒當過店員但我去超商結帳都會快速把該講的講一講，節省我自己的時間也是節省大家的時間」。

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