遊戲打一半突被「下跪求婚」！她慌亂喊：先打會戰　男友心碎了

▲有人說，求婚是一生中，男生送給心愛女生最重要禮物了！（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

浪漫的求婚儀式，往往能讓人記住一輩子。一名女網友分享，男友竟在她打遊戲的時候向她求婚，結果之後卻說她沒把戒指打開，覺得沒把他的用心放在心上，讓她有些傻眼。不少人看完後直呼，「誰會挑在打遊戲的時候求婚。」

原PO在Dcard以「男友的求婚超爛 他還覺得自己超棒」為題發文，表示一直以來都不是要求儀式感的人，跟交往5年的男友也從來沒有什麼儀式感，節慶一概不過，情人節或是紀念日也是照常上班，不會慶祝；她透露，假日和朋友打遊戲打到一半，男友突然拿戒指跪在地上向她求婚，讓她很傻眼，「我就跟他說，好、好、好，我願意，我先打會戰，然後就把戒指抓過來放在旁邊，那場我邊玩邊無言，想說是覺得很創意嗎？」

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原PO直言，在別人遊戲打一半的時候求婚一點感覺都沒有，超不感動，原本想說打完遊戲去找男友抱抱聊天，沒想到轉頭人已經睡了，之後由於隔天加班到很晚，所以都沒有把戒指打開來看過，「男友說打擊很大，覺得我沒把他的用心放在心上，也沒看我感動，或是發動態。」

原PO嘆，「我吐血欸，用心在哪裡，這麼隨便的求婚我都不敢講出去給別人笑了，他是在委屈什麼，這種求婚到底哪個女生會感動？我們沒吵架，我對這個人在儀式感方面真的沒有期待，只是發上來給大家笑笑。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我也覺得好爛，超沒誠意」、「誰會挑在打遊戲的時候求婚，求婚不就是要很浪漫的時機點嗎」、「是真的滿爛的，連挑時間都不會」、「他超不會挑時間欸，感覺很雷」。

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