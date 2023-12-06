未滿18歲禁止色色　英擬用AI審查色情網站使用者年齡

▲為了防止兒童接觸網路色情，英國擬借助AI來審查年齡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國5日提出新的年齡檢查指南，目的在於保護孩童免於接觸線上色情內容，包括建議使用人工智慧（AI）技術來判斷使用者是否達到法定年齡。

路透報導，在英國合法觀看色情內容的法定年齡為18歲以上，但依據英國兒童事務專員辦公室2021年至2022年研究，孩童第一次接觸網路色情內容的平均年齡為13歲，接近四分之一的孩童在11歲接觸，約有十分之一早在9歲就接觸過。

英國政府新通過的《網路安全法》（Online Safety Act）要求顯示或發布色情內容的網站和應用程式（app）確保孩童在使用其服務時，不會接觸到色情內容。英國媒體監管機關通訊管理局表示，自我年齡聲明、免責聲明、警告、無須年滿18歲的線上付款管道等較弱的方法，將不再符合新指南標準。

通訊管理局對評估使用者臉部年齡的建議是，使用AI分析觀看者的特徵，這或許需要藉由設備自拍上傳照片。擬議中的指南也包括比對像是護照或駕照等有照片的身分證件，並查驗信用卡。另一項建議則是開放銀行業務，用戶可同意銀行與線上色情網站共享資訊，確認使用者已年滿18歲。

通訊管理局表示，預計會在2025年初發布最終版的指南。執行長道茲（Melanie Dawes）說，無論採取何種方式，都希望所有服務能提供強而有力的保護，防止孩童偶然接觸到色情內容，確保成年人瀏覽合法內容的隱私權與自由受到保障。