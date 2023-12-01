英國研究：AI對於「金融保險業」衝擊最大　更易影響高專業工作

▲ChatGPT等生成式人工智慧對世界帶來衝擊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國一份政府報告指出，人工智慧（AI）對於專業度高的職業影響較大，尤其金融保險業更是比其他行業都更容易受到衝擊，不過也有一些工作影響較小，例如運動員及建築工人等。

英國教育部未來技能部門（Unit for Future Skills）11月提出「AI對於英國職業與培訓的影響」（The impact of AI on UK jobs and training）報告書，成為量化AI對英國就業市場影響的首批嘗試之一。

內容指出，專業度較高的職業更容易受到AI影響，尤其橫跨金融、法律、商業管理領域，並且與文書相關的工作。具體例子包括金融投資分析師與顧問、管理顧問與商業分析師、財務經理與董事、法律專業人士、採購經理、會計師、心理學家等。

另一些職業則是特別容易受到AI大規模語言模型衝擊，包括電話銷售員、人資專員、信貸專員、公共關係專家、行政人員等。

▲AI突飛猛進可望改變人類的生活方式。（圖／CFP）



相較之下，較不容易受到AI影響的包括運動員、油漆工、洗窗員、建築工人、汽車技師、居家與戶外清潔員、園丁與景觀師、重器械操作員、物流運輸業與食品業等。

報告指出，AI的進步可能對英國經濟與社會造成深刻廣泛的影響，提高生產力並且創造新的高價值工作。儘管目前還無法確定這種影響的性質與發生速度，但已知約10%至30%的職業可以自動化，教育體系與雇主也將需要適應這個趨勢，確保勞工具備所需技能，充分利用AI帶來的潛在好處。

不過，報告也引述國際勞工組織（ILO）的研究指出，大多數工作與產業只會「部分」受到自動化影響，因此更可能被ChatGPT之類的生成式人工智慧「補強」而非「取代」。