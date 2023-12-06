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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡英文參與接見監所教化及保護事業有功人士團體

▲▼蔡英文總統接見「112年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」。（圖／臺灣更生保護會）

▲蔡英文總統接見「112年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」。（圖／臺灣更生保護會）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統日前接見「112年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」，除對每一位得獎者當面致謝以外，蔡英文也感謝大家以正面力量，協助更多更生人與其家庭，度過難關，幫助更生人順利復歸社會。

本次接見時間為2023年11月27日上午，包含法務部部長蔡清祥、法務部保護司督導參事林嚞慧、臺灣高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝，均陪同晉見總統。蔡英文親自頒獎給每一位得獎者，感謝、並勉勵他們，場面溫馨感人，也讓得獎者備感尊榮。

蔡英文對於每一位得獎者致上最深謝意，並感謝大家以正向的力量，協助更生人順利回歸社會。並提及林永河先生、黃萬然先生、陳學堂先生，都以自己的專業，協助保護管束個案輔導工作；張首都先生、沈美利女士、廖學從先生及陳國賢先生，以多元方式，協助更生人和他們的家庭度過難關，讓更生人順利回歸社會。

蔡英文強調更生保護工作是社會安全網重要的一環。現在，政府推動強化社會安全網第二期計畫，投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系以及社區支持，也提供更完善的司法精神醫療服務。並盼未來政府和民間透過更密切合作，提升服務量能，一起建構更具韌性的社會安全網。

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