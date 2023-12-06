「年輕柯粉恐轉而支持賴蕭配」　學者分析侯康搶攻年輕選票3要點

▲鈕則勳分析侯康配搶攻年輕票可切入的方向。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在即，近期多份民調皆顯示民進黨「賴蕭配」保持領先、國民黨「侯康配」持續緊追、民眾黨「柯盈配」聲勢下滑。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳5日在臉書分析，民眾黨總統參選人柯文哲的年輕支持者在不喜歡國民黨的情況下，轉而支持賴蕭配的比例會非常明顯，他建議侯康配可以從三個方向切入搶攻年輕票。

鈕則勳指出，從這幾個民調交叉分析，在年輕族群的支持度，侯康配都敬陪末座的情況下，如果短期之內找不到破解之法，恐怕就沒機會了，因為柯文哲現在雖然呈現弱勢，但是年輕族群基本盤還算蠻鐵的，就算柯文哲沒有當選的機會，這些年輕鐵粉要棄保的比例可能也相當有限；即使棄保，這些年輕柯粉在不喜歡國民黨的情況之下，轉而支持賴蕭配的比例也會非常明顯，畢竟在2020大選過程中，民進黨「反中」及標榜「捍衛台灣民主自由」的操作，他們仍會比較有感。

對此，鈕則勳分析，侯康配要吸納從柯營可能游離出來的柯粉，和民進黨一較長短，可以從三個方向切入。他指出，第一，在近期的攻防當中，針對相關攻擊或質疑特定疑案的力道要深化，要把年輕人對於民進黨執政不爽的惡感拉高，直攻賴蕭「選對的人、走對的路」之主軸。

第二，鈕則勳認為，同時要更深刻地敘述兩岸關係，未必只有民進黨所講的那樣淺碟的邏輯，如何將兩岸關係的穩定和年輕族群拚經濟、擔心戰爭的需求做結合，當然也是當務之急，畢竟一直講賴清德台獨，這種被認為比較形而上的論述，未必會切中年輕族群的痛點。

第三，鈕則勳強調，年輕人最討厭相對剝奪、不公不義的事情，侯康配有沒有能耐再去把民進黨執政時，這些會讓年輕人反感的事情再做一個統整，喚起他們的記憶，並建構一套上任之後如何建構公平、不護短且能消除相對剝奪的機制，來突顯說服力，也是重要關鍵。

鈕則勳也提到，特別是最近已有跡象顯示，有些上屆投給總統蔡英文、30歲左右的年輕選民，對於民進黨執政的惡感已經頗為明顯；加上近來從民進黨總統參選人賴清德到學校與學生座談，學生問相關問題，他無法招架的情況，就看得非常清楚，賴蕭配開拓年輕族群也會有局限性。

鈕則勳表示，侯康配勢必得要把握這個機會，才能擴張年輕粉絲的支持，不然打柯文哲越兇，柯粉游離出來，只會讓賴蕭陣營笑納而已。