柯文哲台大公保給付退休金曝光　陳佩琪：為避爭議列入備註欄

▲柯文哲與夫人陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

中央選舉委員會5日公告總統、副總統候選人財產申報，對於民眾黨總統參選人柯文哲的台大公保給付退休金422萬元意外曝光，陳佩琪今日在臉書發文表示，她很訝異存款比去年多了288萬，因為柯文哲自二月份退休就沒薪水收入了，黨主席職務也是零薪水，只剩她一人的醫院收入，又要應付比先前多的開銷，後來追蹤回去才知道有一筆422萬的公教保險金入帳，這是卸任市長後才入帳的金額，為避免爭議，還是把它列入備註欄中。

陳佩琪6日在臉書發文表示，昨天中選會公布了參選總統的財產申報，其實大家應該都猜到了，那是她寫的，就像前兩次柯文哲參選市長和過去八年的市長財產申報， 都是她整理上傳的。

陳佩琪指出，監察院的財產申報網站很友善，可能是這些人都已經當選就職了，所以都有連結到財政部的網站，只要上網下載資料，且以11月1日那天的存款數額計算即可，中選會因為只是參選人，要自己手寫交實體表格，而她本想用監察院的資料複製貼上這招，但由於文書處理實在不行，格式老是和中選會的表搭不起來，所以最後還是把資料交給年輕幕僚，由他們來擅寫。

陳佩琪說，她很仔細地把存款數額和基金淨值算到申報日前一天為止，其他保險內容和過去一樣，且監察院申報系統都有幫忙算出已繳保額，加上她的保險都是繳費期滿不用再繳的，唯有兩筆是殘撫險，雖是健康險本不用申報，但裡面有少部分儲蓄增值在裏頭，所以還是寫上去，去年兩夫妻也繳約70萬的保費。不過，她也要在此聲明，幕僚說中選會的申報書欄位沒列已繳保額，所以才沒填上去。

另外，陳佩琪補充，在不動產方面，和當市長時期都沒變化，只是信義路的自家因為當初買來時，土地就被分成六張權狀，澎湖娘家繼承的土地也是一樣(含有公共用地)， 房子則有陽台、樓梯間和內部使用分好幾筆，所以幕僚抄監察院的資料應該也是抄的暈頭轉向的。

至於存款比去年多了288萬元，陳佩琪也表示「是有點驚訝」 ，因柯文哲自二月份退休就沒薪水收入了，黨主席職務也是零薪水，只剩她一人的醫院收入，又要應付比先前多的開銷，包括出國行頭和配備等，後來回追才知道有一筆422萬元的公教保險金入帳，這是卸任市長後才入帳的金額，為避免爭議，還是把它列入備註欄中。