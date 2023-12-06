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尚愛台南好禮庇選　庇護工場「龍」厚禮

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年金龍年台南庇護工場已準備好了，多款新禮盒跟大家分享，6日市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場更美好。

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

巿長黃偉哲表示，今天結合了買家跟賣家，庇護工場做出來的產品，絕對是水準以上，CP值超高，愛心值爆表，而且跟庇護工場訂購意義特別重大，拜託各企業與市民朋友選擇身心障礙朋友用心製作的產品，他也感謝各界對庇護工場的支持，以及感謝雲嘉南分署長期挹注經費支持與輔導庇護工場，台南市的各農會共同行銷庇護工場年節產品預購與台南巿五大總工會及企業協助推廣，促進買氣，力挺庇護工場的產品。

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲更關心身心障礙者及弱勢勞工就業，將台南市打造成一個適合每個人居住的「希望家園」。黃偉哲同時將庇護好禮結合台南購物節活動，不僅可買到優質好吃的、好用的東西，又可參加台南購物節的抽獎，累計滿100元即有一組抽獎序號，無論發票或收據皆可登錄。綁定雲端發票將自動匯入金額，累計抽獎次數，環保減碳又方便。活動至2024年3月10日，活動期間有「週週抽iPhone」、「月月抽黃金」、還有百萬名車及神秘大獎等你來抽! (臺南購物節官網: https://tainanshopping.tw/)。

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動推出庇護工場好禮「龍」厚你，有創義印製的台南400「龍予曆」、喜憨兒的年菜組合、展翼的尚好堅果塔禮盒、菩提澄園的香脆堅果、安平康家福田的健康米菓、蓮心園的鮮脆美生菜，以及由吉茂印製「喝」運龍來好運水等，從年菜到飯後甜點，應有盡有，讓您送禮分享滿滿地幸福。

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場參與除有官田、麻豆、六甲、北門、將軍等各農會外，台南巿五大總工會、亞洲航空、璨揚企業、台灣百事、木工工會、油漆工會、鋁製品製造裝配、大台南餐飲業工會及台南巿勞工志願服務協會等亦熱烈訂購。

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

喜憨兒基金會成立的喜憨兒『愛點心』庇護工場，通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，採最高規格來製作冷凍食品，並與錦霞樓(阿霞飯店二代)公益合作應景年節禮盒以及漢典食品技術教導的各式年菜。今年的新品有龍鳳呈祥干貝烏骨雞，以細火慢燉熬取干貝及全雞等食材，湯頭濃郁鮮甜，是一道年菜裡不可缺少的重要料理，在年夜桌喝上一碗暖暖的雞湯有無比的幸福；因應蔬食者增多，喜憨兒也研製「龍飛鳳舞蔬食年菜組合」，讓繁忙的現代人，輕鬆就能品嘗的好味道。

▲台南市長黃偉哲與市議員陳秋宏、吳通龍等人，共同在官田區農會超市前協力行銷庇護工場產品，推出尚愛台南好禮庇選，好禮「龍」厚你預購，歡迎社會大眾踴躍訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

禮盒方面推出了由錦霞樓與喜憨兒技術合作研製的烏金干貝醬，搭配台南在地黃金蕎麥麵組合而成。即日起預購各式年菜組合優惠價2,188元起，讓龍年的年菜更加豐富，喜憨兒年菜訂購截單日為2024年1月26日，最後宅配日是2月1日，常態商品全年均可訂購，歡迎大家踴躍預購。

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