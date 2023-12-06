低碳數位化人才培訓正夯　台南這單位獲「國家人才發展獎」

▲財團法人中國生產力中心附設台南服務處，2023年首次參賽「國家人才發展獎」，即獲得「傑出個案獎」殊榮，難能可貴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有台灣人資界奧斯卡獎的「國家人才發展獎」日前揭曉，財團法人中國生產力中心附設台南服務處結合科技打造新型數位學習模式，並成立ESG永續發展學院為企業培養淨零人才、滿足企業轉型升級需求深獲肯定，2023年首次參賽即獲得「傑出個案獎」殊榮，難能可貴。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「國家人才發展獎」重視創新、績效及擴散的人才發展，代表國內人力資源界最高榮耀獎項，要獲得國家級肯定非常不容易，今年全國總計有106家企業單位角逐，歷經資格審查、初審、複審及決審4階段評選，僅17家企業單位獲獎；中國生產力中心台南服務處因專注推動數位化與低碳化的訓練模式，為產業永續共創共學帶來改變，獲獎實至名歸。

劉邦棟分署長說，中國生產力中心台南服務處除通過ISO9001品質管理系統認證外，今年更獲得人才發展品質管理系統(TTQS)金牌認證，同時結合勞動部小型企業人力提升計畫，接軌低碳永續與數位化應用理念，疫情期間就持續轉型推動數位培訓課程，不僅建置數位化管理、訓練平台及訓練模式，營運系統亦全面E化，至今數位化課程已培訓逾1300人次，開辦超過30萬總人時數，較疫情前的開辦課程成長幅度達7倍以上，成效顯著。

此外，該單位也發展數位化調研工具，包括經管效能評量平台與CRM客戶關係管理系統，以顧客需求為核心，提供精準訓練計劃或客製化課程，提升人才競爭力；同時成立ESG永續發展學院，開辦ESG系列課程，幫企業培育淨零人才，吸引如工研院、台灣企銀、台鹽實業與金屬中心等大型企業參與。

另該單位也新增南科輔訓中心，建置智慧製造網控設備與直播教學設備，以利進行培訓及溫室氣體查驗證服務，並提供實體數位整合學習，培訓模式多元化，協助企業推動永續發展及轉型升級。

劉邦棟指出，企業培養人才不易，中國生產力中心台南服務處承接轄區勞動部小型企業人力提升計畫近十年，協助企業透過診斷與輔導，推廣低碳永續和數位化應用理念，並進行相關課程規劃以接軌國家政策發展，協助提升企業在職員工職能，近年雲嘉南區都有超過400家企業申請，開辦近2000門課程，逾萬名企業勞工受惠，辦訓成效備受肯定。

今年獲獎的人才發展績優單位卓越實績，勞動部收錄於國家人才發展獎專刊中，希望藉由得獎單位經驗分享、標竿學習，引領各界在人才發展的領域攜手共進，打造實力堅強的人才基地，相關資訊可至「國家人才發展獎」網站(https://ntda.wda.gov.tw/)查詢。

