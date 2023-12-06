台南麻豆社區家庭親子日　參訪消防隊學習防火知識

▲台南市消防局第二大隊推廣防火防災應從小做起，6日於麻豆分隊隊部舉辦家庭親子防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊推廣防火防災應從小做起，6日於麻豆分隊隊部舉辦家庭親子防火宣導活動，邀請當地社團法人台南市心技能全齡學習推廣學會家庭親子約60人參訪消防隊，學習正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。

當日由麻豆分隊隊員邱保源擔任主講，中隊長廖鼎鈞表示，現場除介紹各項消防車輛及救災裝備外，同時以自製濃煙屋教具來演示，如家裡發生火災該如何正確逃生避難，灌輸親子正確的「小火快逃，濃煙關門」防火防災新觀念。此次參與活動的協會理事長陳信助表示，透過參訪消防隊學習正確的防火知識，讓親子們更加了解如何在火災發生時保護自己和家人的安全，今後會更加重視家庭防火工作，並將所學的知識分享給親友。

消防局長李明峯表示，將秉持著市長黃偉哲的施政理念，為提升市民的防災意識，持續推廣更多元化防災教育，並強調未來民眾有需參訪消防隊或舉辦社區防火宣導可直接與當地消防隊洽談。

第二大隊大隊長王騰毅表示，因小朋友對大人的行為會有好奇心，進而會加以模仿和學習，加上對火有強烈的好奇心，若單獨在家，可能會拿打火機來玩火，進而不慎釀成火災，後果不堪設想。請各位家長應懂得保護自己的孩子，教導他們如何了解火的危險性，從中教育孩子，若玩火會引起火災與家人的人命傷亡，使小朋友能夠有個平安快樂的美好童年。