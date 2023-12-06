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教育部2023自主學習節　台南獲頒全國首座適性教學績優縣市獎殊榮

▲教育部第6屆「自主學習節」，最大亮點為新增「適性教學績優縣市」獎項，並由台南市獲頒全國首座績優縣市獎殊榮，教育局鄭新輝局長代表教育團隊出席受獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教育部第6屆「自主學習節」，最大亮點為新增「適性教學績優縣市」獎項，並由台南市獲頒全國首座績優縣市獎殊榮，教育局鄭新輝局長代表教育團隊出席受獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部第6屆「自主學習節」，6日在台中市盛大舉行，為呼應教育部推動數位學習精進方案（生生用平板）與適性教學計畫，本屆活動特邀全國各縣市代表及數位學習推動績優教師約300人與會，最大亮點為新增「適性教學績優縣市」獎項，並由台南市獲頒全國首座績優縣市獎殊榮，教育局鄭新輝局長代表教育團隊出席受獎。

台南市長黃偉哲表示，獲頒全國首座縣市績優獎，是對台南市扎根推動「課中差異化教學」及「適性教學」的肯定，顯示台南市教育局與學校教師善用數位學習平台（如因材網），融入課堂中進行差異化適性教學，把每個孩子都帶上來的努力已被看見。感謝教育部對南市教育團隊的肯定，期許學校持續努力，讓每個孩子都能獲得妥善照顧，並將南市推動經驗與他縣市分享，讓我們的教育能互利共好。

教育局鄭新輝局長表示，「讓每個孩子在每堂課中都有學習」，是推動課中差異化適性教學的核心理念。教育局透過輔導團教育團隊，有計畫、系統性與策略性的漸進推動，全市參與校數已逐漸增加，學生在課堂中專注學習比例提高、學習動機與興趣亦大幅提升，許多教師也因看到班上學生學習參與度改變後，對課中差異化適性教學產生更多的信任與信心。感謝參與學校校長及教師能持續和輔導團隊合作，用心的掌握班級學生不同的學習狀況，規劃課中差異化教學的可行模式，讓每個孩子都有機會在課堂中學習成功，並獲得老師的讚美、增強學習自信。未來期待本項「以學生為中心」、「以客製化學習為焦點」的理念與行動，有更多的學校及老師一起加入，讓每個孩子都能持續扎根基本學力。

▲教育部第6屆「自主學習節」，最大亮點為新增「適性教學績優縣市」獎項，並由台南市獲頒全國首座績優縣市獎殊榮，教育局鄭新輝局長代表教育團隊出席受獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局資訊中心高誌健主任表示，後疫情時代已預見數位學習為教學帶來更多元且無框架的課堂風景。台南市在教育部宣布「生生用平板」政策後，隨即成立「數位學習辦公室」，致力於師生數位學習打下厚實基礎，教師數位學習能力的培訓率已領先全國完成，更以「硬支持．軟充實」理念持續服務全市親師生，已連續10年榮獲教育部數位基礎建設評鑑的全國特優縣市。

新課綱專案辦公室陳思瑀督學表示，南市推動課中差異化教學方案，從偏鄉推展至一般學校，班級人數由少至多，採循序漸進原則穩健推動。目前從參與班級的回饋數據可看出，課堂中利用數位融入並進行差異化教學後，已見班級中不同程度學生更加專注於課堂學習。老師在參與本方案一段時間後也發現並不難，在課中隨時進行形成性評量，可立即發現學生迷思概念或學習盲點，及時進行課中補救教學，讓有限的教學時間獲得最有效的運用。

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