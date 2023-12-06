東港安泰醫院聯手高雄榮民總醫院　簽署策略聯盟合作備忘錄

▲東港安泰醫院與高雄榮民總醫院簽署教學研究策略聯盟合作備忘錄 。（圖／東港家泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

為引進醫學中心教學研究資源，安泰醫院與高雄榮民總醫院1日於高雄榮民總醫院行政會議室，由安泰醫院榮譽院長蘇清泉與高雄榮民總醫院林曜祥院長，共同簽署教學研究策略聯盟合作備忘錄。

安泰醫院蔡宗昌總院長、石志安教學副院長、許昌敏榮譽副院長、趙文綺醫學教育研究部行政主任及高雄榮民總醫院陳垚生教學副院長、唐逸文教學研究部主任、陳建良醫學研究科主任、張人尹臨床試驗科主任等兩院主管共同見證這歷史性的一刻。

合作備忘錄內容主要包括兩院醫療合作、人員培訓與學術交流之外，也將創造更多的跨院際教學研究合作機會，積極建立實質合作關係，讓醫院有人才，讓民眾健康有保障。

安泰醫院位處於屏南，服務區域涵蓋屏東縣偏鄉、山地及離島地區；有鑑於服務區域幅員廣大，除主動承擔重度級急救責任醫院的急、重症搶救功能外，因區域內人口嚴重老化，亞急性、安寧、精神之整合性醫療照護也是醫療服務的重心，惟建構由居家、社區、日照到安養機構之連續性照護體系，方可讓偏鄉離島居民就醫平等，得到完整醫療無落差的照護服務。

安泰醫院除了提供專業醫療照護外，也是衛福部評定通過的內科、外科、兒科專科醫師訓練醫院，更是屏東縣目前唯一合格的家庭醫學專科訓練醫院，醫護人才的培育教學及學術研究是該醫院的重要發展政策，也是提升屏東縣整體醫療共好發展的基礎方針。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長肯定石志安教學副院長在策略聯盟合作任務上建立兩院良好溝通平台的努力，更期望藉由跨院際教學與學術交流合作，促進兩院人才交流、資源共享及產學合作，形成綿密而堅定的合作夥伴體系，讓兩院的合作更緊密！安泰醫院將肩負教學重責大任，維持良好的教學研究品質，並朝向發展為屏東縣準醫學中心的目標努力邁進。