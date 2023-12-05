合體徐富癸演麻辣鮮師　郭昱晴：屏南有不乖的學生假冒民進黨

記者陳弘修／綜合報導

民進黨屏南立委候選人徐富癸5日與台劇「麻辣鮮師」萬老師、民進黨不分區立委被提名人郭昱晴合體，兩人在潮州黃昏市場拜票，受到攤商及婆媽們的歡迎。身著高中制服的徐富癸特別強調，郭昱晴這趟屏南的授課主題是「清廉」，他擔任班長，跟「萬老師」討論台灣民主與清廉意涵，希望一起促成廉能政治。

昔日在演藝圈擁有高人氣的郭昱晴，過去對粉絲熱情，現在對選民同樣親切，南下屏東替徐富癸站台的她，穿上徐富癸競選背心走進市場，民眾一看到她，爭相上前握手與合照，郭昱晴來者不拒的應對也讓現場鄉親們民直呼：「萬老師太親切了！」

屏南選區的現任立委蘇震清，因為捲入SOGO集體收賄案被判刑10年，受限於排黑條款，此次立委選舉改派其子蘇孟淳上場，挑戰民進黨徵召提名的徐富癸。對此，郭昱晴也表示，民意代表應該避免腐敗和貪污行為，不能接受賄賂，更不能索賄。

郭昱晴強調，她特別來屏南演出老師督促學生的戲碼，「聽說這裡有不乖的學生假冒是民進黨學校的學生，所以要來給沒有不良紀錄的正牌學生徐富癸最大的鼓勵」，拜託屏南鄉親支持正派、清廉、有經驗的民進黨學生徐富癸。

徐富癸表示，麻辣鮮師是許多人的回憶，他因此特別穿上藍色制服來向萬老師致敬，戲劇裡除了演出校園生活點滴之外，也教了很多美德，民進黨的美德是清廉、勤政、愛鄉土，在萬老師的指導之下，大家會一起堅守這樣的信念。

值得一提的是，為了歡迎郭昱晴，徐富癸的團隊也特別改編了麻辣鮮師主題曲《初戀》的歌詞「對屏南的選情～讓我苦惱～要很多人幫我拉票～」，透過現場演唱，除了勾起市場許多七八年級生的回憶，也引起市場攤商與民眾們的注意，在拜票過程中增添了熱鬧的氣氛。