快訊／施明德病情穩定下來了！　陳文茜：可以做深呼吸

記者黃翊婷／綜合報導

82歲民進黨前主席施明德因肝癌復發住進榮總加護病房，且需要洗腎，性命垂危。不過，資深媒體人陳文茜今日（6日）凌晨1時許在臉書發文表示，施明德病況有比較穩定了，雖然還是需要洗腎，但肺部狀況改善，可以做深呼吸。

▲陳文茜透露，施明德的病況有比較好轉了。（圖／翻攝自臉書／施明德）

陳文茜6日凌晨1時許在臉書「文茜的世界周報Sisy's World News」發文，表示施明德的家人告訴她，施明德目前仍需要洗腎，但肺部狀況比較穩定了，除了氧氣罩之外，已經可以做深呼吸，醫院也告知，施明德今日血壓穩定，肺部情況也有改善。

陳文茜回憶，施明德的女兒正在美國史丹福大學攻讀碩士班，聽聞病況立刻訂機票返台，並表示必要時願意和父親的肝臟進行配對，她願意捐部分肝臟給父親，救父親，孝心感人，施明德看到女兒也露出笑容，「於是施主席奇蹟似地病情穩定下來。」

陳文茜臉書全文如下：

《一個月來最快樂的事：施明德主席病情穩定下來》

*今天施主席家人告訴我，主席全力洗腎，肺部狀況比較穩定，氧氣罩之外，可以做深呼吸。

*醫院也告知：主席今天血壓穩定，肺部情況也有改善。

*施主席平生不怕坐牢，不怕警總，不????刑求⋯⋯惟一老來怕兩個女兒。

尤其最小的女兒，施笳。

施笳可愛、聰明、調皮也「權威」。每次在他們家吃飯，施主席皆默默無語。兩個女兒關心爸爸的健康，禁止他喝酒，禁止他吃肥肉⋯⋯

我曾嘲笑主席，你過去不怕國民黨槍斃你；硬漢一個。怎麼老來淪落至此，怕女兒怕到這個地步？

他自己也幸福又無奈地摇頭。

前幾天知道主席狀況惡化，我自己立即帶著口罩跑到天母蓮波葉餐廳，特別為他訂高蛋白無塩的食物。結果第一天，他吃得開心，第二天只吃烤魚頭，其他表示：沒有食慾。

我告訴他，「你在加護病房，已經菌血症，隨時可能走向肺積水，洗腎。我得過比你嚴重的菌血症，生病的人沒有資格說愛不愛吃什麼？而是什麼非吃不可！你在和時間賽跑。」

沒有想到言猶在耳，一個晚上，施主席已經從肺積水第二天早上變成肺水腫，腎衰竭，醫院立即洗腎，並且帶上負壓式氧氣罩。病情惡化的速度，連平日總是樂觀的我，也開始擔心。

我立即告狀至美國史丹福大學正在直升攻讀碩士班的女兒。

施笳果斷表示：「我馬上來。」

定了機票，連和我說話的時間都沒有，收拾行李，馬上衝到機場，才告訴我已通關，準備登機。

今天清晨女兒回來，回家洗澡後，探望施主席。施主席露出笑容，女兒也管他，訓斥他，血氧不到98，深呼吸，不准講話。（聰明的她，自己查資料）

還表示必要時，要和爸爸的肝臟配對，她願意捐部分肝臟給爸爸，救父親。

施主席最怕她，以前告訴我笳最霸道，這次她覇地????氣勢又有理！

而且孝心感人。

於是施主席奇蹟似地病情穩定下來。

#為施明德主席集氣

—─醫院前聖誕樹