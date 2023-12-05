曝施明德肝癌復發住加護病房洗腎　陳文茜：子女急返台打氣

記者柯沛辰、黃翊婷／綜合報導

資深媒體人陳文茜昨日（4日）表示，82歲民進黨前主席施明德因肝癌復發，已住進榮總加護病房且需要洗腎，性命垂危，「現在他的小孩子都登上飛機回來，希望幫爸爸做最後的加油。」

▲施明德有台灣「曼德拉」之稱。（圖／ETtoday資料照）

陳文茜在政論節目《TVBS戰情室》中談到民進黨副總統候選人蕭美琴的國籍議題，直言台灣的民主自由是很多人犧牲換來的，這對部分年輕人來說可能很無聊，「我告訴大家一件事情，施明德現在住在加護病房，他在洗腎，他的生命在垂危當中，他的人生25年在牢裡頭，現在他的小孩子都登上飛機回來，希望幫爸爸做最後的加油，他從來沒有對外說，也不允許我對外說，事實上他已經住院了十多天，現在越來越惡化。」

陳文茜表示，如果在這一刻施明德可以醒過來，大家當然祝福他，但如果有任何不幸的結果，「他會甘願他犧牲25年台灣的政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，你對得起他嗎？」

▲陳文茜透露施明德近期因肝癌復發住院。（資料照／記者湯興漢攝）

陳文茜接受《ETtoday新聞雲》時也提到，施明德肝癌復發，11月14日住進榮總，本來情況一度穩定，沒想到出院返家後突然大失血，再次送醫並住進榮總加護病房，至今已經歷3次手術，結果發現不僅肝有問題，膽也有問題。

陳文茜說，施明德的病程惡化很快，3日出現肺水腫，必須戴著氧氣罩呼吸，加上沒有辦法自行排尿，所以得緊急洗腎，目前仍未脫離險境。

施明德是1979年美麗島事件的總指揮，在蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝4位總統任內，曾3度以政治犯的身分入獄，至少坐牢25年多，出獄之後曾多次參選立委，並持續推動美麗島口述歷史研究，出版4冊《珍藏美麗島》，獲得當年的金鼎獎。