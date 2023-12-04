快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

▲前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人陳文茜4日在政論節目《TVBS戰情室》透露，82歲民進黨前主席施明德住進加護病房洗腎、性命垂危，目前子女已緊急搭機返台，陪伴在施左右。她感嘆，現今政治環境一黨獨大，「如果他有任何不幸結果，他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」

陳文茜表示，台灣的民主政治是非常多人犧牲人生、青春、坐牢換來的，不是天上掉下來的，結果現在政治環境一黨獨大，中選會也不是獨立機關，在蕭美琴國籍問題上欠缺公信力，所以她也開玩笑說，這件事爆出來，蕭美琴不會喪失競選資格，反倒是柯文哲、吳欣盈鬆一口氣，大家通通過關，「因為我們不是法治國家，我們沒有法律可言，我們是一個一黨獨大，執政黨什麼事情說了就算了的一個國家」。

陳文茜表示，剛剛談到民主自由是很多人犧牲換來的，這點可能對年輕人來說相當無聊，但她想要告訴大家，「施明德現在住在加護病房，他在洗腎，他的生命在垂危當中，他的人生25年在牢裡頭，現在他的小孩子都登上飛機回來，希望幫爸爸做最後的加油，他從來沒有對外說，也不允許我對外說，事實上他已經住院了十多天，現在越來越惡化。」

陳文茜說，「他的人生，如果在這一刻他可以醒過來，我們所有人祝福他，如果他有任何不幸的一個結果，他會甘願他犧牲25年台灣的政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，你對得起他嗎？」

▼陳文茜在節目上爆料，施明德從未對外公布，「也不允許我對外說」。（圖／翻攝自YouTube／TVBS戰情室）