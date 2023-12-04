　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人陳文茜4日在政論節目《TVBS戰情室》透露，82歲民進黨前主席施明德住進加護病房洗腎、性命垂危，目前子女已緊急搭機返台，陪伴在施左右。她感嘆，現今政治環境一黨獨大，「如果他有任何不幸結果，他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」

陳文茜表示，台灣的民主政治是非常多人犧牲人生、青春、坐牢換來的，不是天上掉下來的，結果現在政治環境一黨獨大，中選會也不是獨立機關，在蕭美琴國籍問題上欠缺公信力，所以她也開玩笑說，這件事爆出來，蕭美琴不會喪失競選資格，反倒是柯文哲、吳欣盈鬆一口氣，大家通通過關，「因為我們不是法治國家，我們沒有法律可言，我們是一個一黨獨大，執政黨什麼事情說了就算了的一個國家」。

陳文茜表示，剛剛談到民主自由是很多人犧牲換來的，這點可能對年輕人來說相當無聊，但她想要告訴大家，「施明德現在住在加護病房，他在洗腎，他的生命在垂危當中，他的人生25年在牢裡頭，現在他的小孩子都登上飛機回來，希望幫爸爸做最後的加油，他從來沒有對外說，也不允許我對外說，事實上他已經住院了十多天，現在越來越惡化。」

陳文茜說，「他的人生，如果在這一刻他可以醒過來，我們所有人祝福他，如果他有任何不幸的一個結果，他會甘願他犧牲25年台灣的政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，你對得起他嗎？」

▼陳文茜在節目上爆料，施明德從未對外公布，「也不允許我對外說」。（圖／翻攝自YouTube／TVBS戰情室）

▲▼陳文茜：施明德住加護病房命危。（圖／翻攝自YouTube／TVBS戰情室）

ET快訊
蔡阿嘎不忍發聲：別再說我曬小孩　公開數據「第一是她」
快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：情況愈來愈
一中商圈甜甜圈名店「老鼠爽啃食材」　畫面曝光
進口515公噸「魔芋爽」！毒物專家憂：吃多恐釀2病
王嘉爾臨時取消演唱會　補償獲讚：比公司出差還好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

蕭美琴副總統候選人首次車掃　力挺台中市第二選區林靜儀委員

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

「萬老師」郭昱晴幫彰化綠營站台：當媽媽沒在怕的

勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

快訊／王鴻薇質疑租賃契約「一疊衛生紙」　陳世凱回嗆眼花

趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

張杰驚喜開唱《泡沫》惹哭鄧紫棋！　暖曝原因：讓所有傷痛都變成泡沫

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

蕭美琴副總統候選人首次車掃　力挺台中市第二選區林靜儀委員

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

「萬老師」郭昱晴幫彰化綠營站台：當媽媽沒在怕的

勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

快訊／王鴻薇質疑租賃契約「一疊衛生紙」　陳世凱回嗆眼花

趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

趙露思竟是睡衣大戶！小熊貓舉手好可愛　情侶套裝連陳哲遠都在穿

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

張宮熊／從天干地支看政經循環　2024全球局勢如何？

清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

蔡阿嘎不忍發聲：別再說我曬小孩！　公開數據「第一是她」被虧爆

比亞迪旗下「仰望U8豪華休旅」實拍！擁千匹馬力外型激似Defender

不只火燒心！營養師曝「胃食道逆流」8大症狀：有口臭、異物感也中鏢

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

大巨蛋下小雨　遠雄曝漏水原因

蕭美琴國籍爭議　內政部：3組候選人都符合規定

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

「台灣是血統主義！」　郭正亮：蕭美琴國籍議題吵不下去的

大巨蛋開幕即成大彩蛋　他籲：莫忘誰生蛋、孵蛋、卡蛋

蕭美琴：我從未放棄中華民國國籍

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

臉書狂洗「好的我投柯」惹人嫌　黃暐瀚揪幕後黑手恐是1450

蕭美琴國籍爭議　中選會回應了

25年前聯手趙少康與挾持公車嫌犯談判　侯友宜：選舉也是在救人

黃國昌、顏寬恒同場造勢　綠：公平正義呢？

王鴻薇爆潘孟安接受建商禮遇

質疑蔡英文反對「重啟特偵組」　侯辦嗆：這就是包庇特權貪污

被質疑避國籍風頭　吳欣盈嗆媒體先查證

更多熱門

相關新聞

遭質疑練武之人怎無腹肌？　李連杰透露曾因減脂而昏倒

遭質疑練武之人怎無腹肌？　李連杰透露曾因減脂而昏倒

功夫皇帝李連杰為新書《超越生死》來台宣傳，受邀上Yahoo TV的節目《茜問》，被主持人陳文茜直球發問：「怎麼練武之人卻沒有六塊腹肌？」，李連杰透露自己曾因為要練出強壯的肌肉，練到幾乎沒有體脂肪，身體十分精瘦，結果沒想到元氣大傷，拍戲時在鏡頭前一鼓作氣展現肌肉後，就一口氣緩不過來直接昏倒，嚇得他再也不追求六塊肌！

陳文茜錄影「錄到吐了」！

陳文茜錄影「錄到吐了」！

施明德：我是巴勒斯坦人，我哭泣。

施明德：我是巴勒斯坦人，我哭泣。

陳文茜鬼門關前走一遭：從不知道何謂健康

陳文茜鬼門關前走一遭：從不知道何謂健康

郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

關鍵字：

施明德陳文茜

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

記得拿！赴日玩北九州市免費領5000日圓

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面