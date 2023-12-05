施明德傳命危　府院黨「小時」為單位緊盯盼早日康復

▲▼施明德向王美玉握手致謝。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

82歲民進黨前主席施明德傳出已住進加護病房洗腎、性命垂危，目前子女已緊急搭機返台。名嘴陳文茜稱現今政治環境一黨獨大，「如果他（施）有任何不幸結果，他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」，對此，黨政人士說，陳的說法讓人一頭霧水，現在就是希望施主席能早日回復健康，府、院、黨以及施當年的戰友，也都以小時為單位關心施的身體狀態。

民進黨前主席施明德傳出臥病北榮病危，名嘴陳文茜在一則訪問中提到，「如果他（施明德）有任何不幸的一個結果，他會甘願他犧牲25年台灣的政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，你對得起他嗎？」。

對此，黨政人士指出，即便沒有任何交情，但只要任何病痛都讓人心疼，也會祈禱患者早日回復健康，「陳文茜的說法讓人一頭霧水，甚至是不知所云」。該人士說，對施主席來說，任何背離台灣自由民主的行徑，才是讓他最感錐心，「無論如何，現在就是希望施主席早日回復健康」。

黨政人士指出，從十多天前施主席住進北榮開始，府、院、黨還有施主席當年的戰友、晚輩等，對其身體狀態的關注乃至於協助都沒有停過，「幾乎是以小時為單位，每一段時間大家就交相傳訊、通話，隨時了解施主席最新的健康動態」，也向施主席、家人打氣，希望施主席能夠化險為夷，早日康復。