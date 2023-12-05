施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

▲前民進黨主席施明德肝癌復發，歷經3次手術又肺水腫，緊急洗腎，尚未脫離險境。（圖／記者林銘翰攝）

記者柯沛辰／台北報導

資深媒體人陳文茜在4日播出的政論節目透露，82歲民進黨前主席施明德住進加護病房洗腎、性命垂危，女兒也緊急搭機返台替爸爸打氣。陳文茜稍早受訪時表示，好友施明德肝癌復發，6天前住進榮總加護病房，開了三次刀，又肺積水感染菌血症，只能緊急洗腎，盼外界幫施集氣共度難關，在關鍵時刻守護台灣民主成果。

陳文茜接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，施明德肝癌復發，11月14日住進榮總，一改過往栓塞治療，使用電燒，但效果不理想，有零星出血，本以為情況一度穩定，所以中途曾出院返家，不料返家後突然大失血，在6天前住進榮總加護病房。

陳文茜指出，施明德是天主教徒，想到之後可能昏迷，便在等病房時打給她交代遺言。當下她聽得出施明德很沮喪、對生命失去鬥志，甚至拜託她照顧2個女兒，但她聽完怒斥施明德「我當然會照顧你女兒，但你交代一個也是快死的人遺言幹嘛？我可能比你快死！」

陳文茜說，儘管兩人在電話中大吵、拌嘴，但她的目的是想讓施明德開心一點，以激勵對方的生存鬥志。後來，她天天去給對方送飯，途中施明德也開了三次刀，意外發現不僅僅只是肝有問題，連膽也有問題，所以即便現在意識清醒，身體也非常虛弱。

陳文茜表示，施的昔日戰友陳菊得知此事後，有告訴總統蔡英文，所以總統府副秘書長黃重諺曾致電關心。怎料上周六（2日）施明德突然肺積水，加上細菌感染，出現菌血症，本來這種症狀沒那麼嚴重，但施現在身體太虛弱，撐不太住，已經打到最強的抗生素。

陳文茜說，當天她接到施明德太太消息，得知施的病況惡化，剛好要上節目錄影，才決定揭露此事。她解釋，施明德病程發展迅速、惡化很快，周日（3日）演變成肺水腫，現在只能戴著氧氣罩，無法自行呼吸，也沒辦法自行排尿，必須緊急洗腎，至今尚未脫離險境，希望大家可以為施明德祈福。

陳文茜在政論節目《TVBS戰情室》上指出，台灣的民主政治是犧牲非常多人的人生、青春、坐牢換來的，不是天上掉下來的，如今好友施明德已經住院十多天，在加護病房洗腎，情況迅速惡化、生命垂危中，過去人生有25年在牢裡頭，「如果他有任何不幸的一個結果，他會甘願他犧牲25年的台灣政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，對得起他嗎？」

▼陳文茜表示，施明德現在意識清醒，只是身體非常虛弱。（圖／翻攝自YouTube／TVBS戰情室）