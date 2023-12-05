　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

▲▼施明德。（圖／翻攝自臉書／施明德）

▲前民進黨主席施明德肝癌復發，歷經3次手術又肺水腫，緊急洗腎，尚未脫離險境。（圖／記者林銘翰攝）

記者柯沛辰／台北報導

資深媒體人陳文茜在4日播出的政論節目透露，82歲民進黨前主席施明德住進加護病房洗腎、性命垂危，女兒也緊急搭機返台替爸爸打氣。陳文茜稍早受訪時表示，好友施明德肝癌復發，6天前住進榮總加護病房，開了三次刀，又肺積水感染菌血症，只能緊急洗腎，盼外界幫施集氣共度難關，在關鍵時刻守護台灣民主成果。

陳文茜接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，施明德肝癌復發，11月14日住進榮總，一改過往栓塞治療，使用電燒，但效果不理想，有零星出血，本以為情況一度穩定，所以中途曾出院返家，不料返家後突然大失血，在6天前住進榮總加護病房。

陳文茜指出，施明德是天主教徒，想到之後可能昏迷，便在等病房時打給她交代遺言。當下她聽得出施明德很沮喪、對生命失去鬥志，甚至拜託她照顧2個女兒，但她聽完怒斥施明德「我當然會照顧你女兒，但你交代一個也是快死的人遺言幹嘛？我可能比你快死！」

陳文茜說，儘管兩人在電話中大吵、拌嘴，但她的目的是想讓施明德開心一點，以激勵對方的生存鬥志。後來，她天天去給對方送飯，途中施明德也開了三次刀，意外發現不僅僅只是肝有問題，連膽也有問題，所以即便現在意識清醒，身體也非常虛弱。

陳文茜表示，施的昔日戰友陳菊得知此事後，有告訴總統蔡英文，所以總統府副秘書長黃重諺曾致電關心。怎料上周六（2日）施明德突然肺積水，加上細菌感染，出現菌血症，本來這種症狀沒那麼嚴重，但施現在身體太虛弱，撐不太住，已經打到最強的抗生素。

陳文茜說，當天她接到施明德太太消息，得知施的病況惡化，剛好要上節目錄影，才決定揭露此事。她解釋，施明德病程發展迅速、惡化很快，周日（3日）演變成肺水腫，現在只能戴著氧氣罩，無法自行呼吸，也沒辦法自行排尿，必須緊急洗腎，至今尚未脫離險境，希望大家可以為施明德祈福。

陳文茜在政論節目《TVBS戰情室》上指出，台灣的民主政治是犧牲非常多人的人生、青春、坐牢換來的，不是天上掉下來的，如今好友施明德已經住院十多天，在加護病房洗腎，情況迅速惡化、生命垂危中，過去人生有25年在牢裡頭，「如果他有任何不幸的一個結果，他會甘願他犧牲25年的台灣政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，對得起他嗎？」

▼陳文茜表示，施明德現在意識清醒，只是身體非常虛弱。（圖／翻攝自YouTube／TVBS戰情室）

▲▼陳文茜：施明德住加護病房命危。（圖／翻攝自YouTube／TVBS戰情室）

 
ET快訊
蔡阿嘎不忍發聲：別再說我曬小孩　公開數據「第一是她」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

「一個註腳能解釋51%雷同？」　邱顯智籲林志潔認錯道歉

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊「真正卡蛋的是柯市府」

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　帶領潭雅神后走向國際、台日更友好

林楚茵自曝「潘孟安鄰居」　批王鴻薇疑侵入住居：選舉選到要犯罪

侯友宜曝光患者長相姓名　卓冠廷：違反《精神衛生法》

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

「一個註腳能解釋51%雷同？」　邱顯智籲林志潔認錯道歉

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊「真正卡蛋的是柯市府」

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　帶領潭雅神后走向國際、台日更友好

林楚茵自曝「潘孟安鄰居」　批王鴻薇疑侵入住居：選舉選到要犯罪

侯友宜曝光患者長相姓名　卓冠廷：違反《精神衛生法》

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

快對發票！他花45元買「一杯手搖飲」抱回百萬　童年飲料王者上榜

機捷A10車站專用區第2次公告招商　調整4大招商條件

Xpark水生公園365種海生之道　帶你從海生看人生

醬油老廠「媳婦像僕人」從早做到晚…丈夫還搞小三　法官判准離婚

馬海濮岩窟崩坍　山友嘆「跟莫那魯道一起深藏溪谷」

俄國州長證實1將軍陣亡　傳在烏克蘭「踩中地雷」喪生

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

33歲女健檢「糖化血色素爆表」以為患糖尿病　醫曝4數值判斷才準

施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

漢堡也入榜！那些你以為的「垃圾食物」其實很健康

慶祝贏球抱起多慧轉圈　籃籃委屈：手痠惹啦ＱＱ

政治熱門新聞

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

大巨蛋下小雨　遠雄曝漏水原因

蕭美琴：侯友宜跳級選總統

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

侯友宜曝光患者長相　恐違反《精神衛生法》

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

萬老師要來了！黃捷神還原「麻辣鮮師」

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

更多熱門

相關新聞

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

資深媒體人陳文茜4日在政論節目上透露，82歲民進黨前主席施明德住進加護病房洗腎、性命垂危，目前子女已緊急搭機返台，陪伴在施左右。她感嘆，現今政治環境一黨獨大，「如果他有任何不幸結果，他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」

遭質疑練武之人怎無腹肌？　李連杰透露曾因減脂而昏倒

遭質疑練武之人怎無腹肌？　李連杰透露曾因減脂而昏倒

陳文茜錄影「錄到吐了」！

陳文茜錄影「錄到吐了」！

施明德：我是巴勒斯坦人，我哭泣。

施明德：我是巴勒斯坦人，我哭泣。

陳文茜鬼門關前走一遭：從不知道何謂健康

陳文茜鬼門關前走一遭：從不知道何謂健康

關鍵字：

施明德陳文茜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／星光電競大賞發文致歉

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

獨／電競大賞效果做過頭

一中商圈甜甜圈名店　老鼠爽啃食材

蔡阿嘎不忍：別再說我曬小孩！　公開數據被虧爆

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

電競大賞統神退場風波小向發文嘆

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

進口515公噸魔芋爽！專家憂：吃多恐釀2病

小S豪門婚18年驚脫口「肉體出軌還好」

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面