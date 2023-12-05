施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

▲游盈隆PO出與施明德的餐敘照，並稱「Nori桑應可脫離險境。」（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人陳文茜昨日（4日）表示，82歲民進黨前主席施明德因肝癌復發，已住進榮總加護病房且需要洗腎，性命垂危，目前子女已緊急搭機返台，陪伴在施左右，令外界相當擔心。不過，游盈隆稍早PO出一張與施明德的餐敘照，並稱「據可靠的消息來源，Nori桑應可脫離險境。」

陳文茜在政論節目《TVBS戰情室》中談到民進黨副總統候選人蕭美琴的國籍議題，直言台灣的民主自由是很多人犧牲換來的，這對部分年輕人來說可能很無聊，「我告訴大家一件事情，施明德現在住在加護病房，他在洗腎，他的生命在垂危當中，他的人生25年在牢裡頭，現在他的小孩子都登上飛機回來，希望幫爸爸做最後的加油，他從來沒有對外說，也不允許我對外說，事實上他已經住院了十多天，現在越來越惡化。」

▲施明德有台灣「曼德拉」之稱。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

不過，針對施明德病情，台灣民意基金會董事長游盈隆傍晚在臉書透露，「據可靠的消息來源，Nori桑應可脫離險境。」另外他也PO出一張餐敘合照，並稱「這是2021年1月，我們和施主席餐敘，他還帶了一瓶好酒來，並留下史恩康納萊般瀟洒的笑容。」

有黨政人士透露，從十多天前施主席住進北榮開始，府、院、黨還有施主席當年的戰友、晚輩等，對其身體狀態的關注乃至於協助都沒有停過，「幾乎是以小時為單位，每一段時間大家就交相傳訊、通話，隨時了解施主席最新的健康動態」，也向施主席、家人打氣，希望施主席能夠化險為夷，早日康復。