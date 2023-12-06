尋人啟事 ! 名字有「ㄏㄨㄥˊ 字」奶茶爽喝到明年

▲台中超人氣手搖飲於第三間門市舉辦為期6天的回饋活動。

圖、文／紅濃紅提供

台中最新超人氣排隊品牌「紅濃紅極奢奶茶」，為歡慶品牌台中第三間門市「公益路劇院」成立，將舉辦「ㄏㄨㄥˊ人榜」活動，於活動日內至「公益路劇院」現場，即有機會免費喝到當前台中最「紅」奶茶。

●12/08(五) 購買極奢奶茶，享買一送一優惠

●12/09(六) 購買極奢奶茶，享買一送一優惠

◎每人限購乙組，２日各限量100組，售完為止

●12/10(日) - 12/11(一) 「濃萃烏焙鮮奶茶」紅利送。

身分證姓名有1個「ㄏㄨㄥˊ」字，免費贈1杯。

身分證姓名有2個「ㄏㄨㄥˊ」字，免費贈2杯。

身分證姓名讀音同「紅濃紅」，除了免費獲贈3杯外，

更加贈「濃友卡」，憑卡可免費爽喝到明年一月底，一天限換一杯。

◎ 紅利送兩日活動，每日限量200名、「濃友卡」每日限量10張。

◎「ㄏㄨㄥˊ人榜」活動領取時需出示本人證件，活動限中文姓名。

但不叫紅濃紅也沒關係！

只要出示分享紅濃紅本活動貼文24小時的限時動態，一單就立馬給你減10元！！

◎同一帳號僅限折價一次，且不得併用於其他優惠活動。

除以上活動外，還有加碼活動！

●12/12(二) 購買極奢脆餅奶茶，享第二杯半價

●12/13(三) 購買濃萃烏焙鮮奶茶，享第二杯半價

◎售完為止





▲台中必喝 - 紅濃紅極奢奶茶。







▲紅濃紅 365極奢代表作 - 濃萃烏焙鮮奶茶。

紅濃紅繼9月達成一中商圈兩個最大百貨商場雙門市成就外，如今將在12/08於台中美食一級戰區公益路強勢插旗，地點就坐落於公益路正核心；知名火鍋店對面的大型黃金三角店面，網民們驚嘆，這種時機，還敢如此高規格恐怕只有「紅濃紅極奢奶茶」了，不愧是目前台中當紅的話題品牌。

◎活動詳情請見紅濃紅官方臉書公告。

https://www.facebook.com/bobadancer?locale=zh_TW

◎全台唯一百老匯劇院飲料店 排隊不間斷只為杯「極奢奶茶」

https://www.ettoday.net/news/20230421/2480770.htm







▲全台唯一極奢奶茶就在台中。

「公益路劇院」(全新期間限定門市)

店家地址：台中市南屯區公益路二段36號(公益路.大進街口)

營業時間：每日10: 00 - 22:00

「一中劇院」

店家地址：台中市北區一中街96號1樓之28

營業時間：每日11:00-21:30

「中友劇院」

店家地址：台中市北區三民路三段161號C棟 B3

營業時間：每日11:00-22:00