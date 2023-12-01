茶明載波證實「將暫時告別」　1句話留伏筆！粉絲：期待再見面

▲茶明載波。（圖／茶明載波提供）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人炎亞綸創立的手搖品牌「茶明載波」先前在台中開幕，吸引不少粉絲、民眾嘗鮮。不過稍早「茶明載波」透過臉書粉專發文表示，他們將暫時告別現有地點，感謝大家一直以來的支持，「期待在未來以全新的方式，再和大家相遇」。

「茶明載波」稍早透過粉專發文表示，「《茶明載波》將暫時告別我們現有的地點，期待在未來以全新的方式，再次和大家相遇！」粉專也補充道，「我們一直都只有一間店」，感謝大家這段日子以來的支持。

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消息一出，也吸引網友留言回應，「官方使我心安」、「唉！喝不到我愛的飲料了」、「我哭爆」、「謝謝你們，辛苦了！茶明載波再見」、「好傷心」。由於粉專寫道，「期待在未來以全新的方式，再次看大家相遇！」因此也有網友看到後直呼， 「期待新的店開張」、「加油！期待再次見面」’「所有的結束是為了更好的開始！期待新出發」、「期待再次相見，你們都是最棒的」。

事實上，茶明載波營運部人員昨（30）日深夜也有發文表示，感謝曾支持過茶明載波的客人，「我們要說再見了」，但是這裡的結束，「一定是另一種開始，我們沒有離開，只是用更棒的方式與大家見面」，「我們會更強壯，我們會更努力，用全新的樣子再跟大家呈現。」