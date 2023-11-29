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買一杯手搖等20分鐘！爆紅又瞬間消失「8間連鎖夯店」　全場陷回憶

▲英國藍，舊LOGO重傳（示意圖／記者蘇晟彥攝）

▲英國藍被爆出茶葉含有多種農藥成分殘留而退場。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣，臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」就列出8間，曾經紅極一時的店，網友紛紛懷念喊「還我英國藍」、「黃金比例的清玉好懷念」；除了手搖飲料，還有學生最愛的早午餐「鯊魚咬土司」。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」發文，列出8間曾經很夯，又瞬間消失的店，分別有「紅景天、鯊魚咬土司、蛋塔工廠、廖老大、清玉、丸作、英國藍以及咖啡陪你」，並強調，提及的店家不代表該品牌已退出市場。

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貼文一出，立刻引起網友討論，「英國藍真的很冤」、「丸作還是不錯的吧，當時那個珍珠還是挺新穎的」、「懷念鯊魚咬土司」、「阿嬤還去排隊買的蛋塔工廠給我們吃」、「懷念鯊魚咬土司，只有咖啡陪你沒聽過」、「蛋塔工廠好吃但是太貴，不然我會願意常常去買」、「清玉當初真的有誇張，飲料要等好久」、「當年丸作有夠紅」、「清玉當時真的大排長龍很誇張，全盛時期我家騎車10分鐘內就有兩間分店，聽說超多人加盟」、「清玉從結帳到取餐就要20分鐘」。

▲▼。（圖／ETtoday資料照）

▲清玉全盛時期，買一杯飲料要等20分鐘。（示意圖／資料照）

也有網友提到未上榜的店家，「想要菓風小舖回歸」、「兔子兔子茶飲」、「怎麼可以沒有綠蓋」、「藍天鵝」、「鮮芋仙」、「多慶，應該很多人不知道或忘了」、「捷運站的咖啡麵包，每次都一定要買的，現在也剩沒幾間了」、「懷念金礦，摩卡咖啡真的很好喝」。

據了解，英國藍自2015年爆出「毒茶風暴」後生意一落千丈，全台96店逐一倒閉。事件之所以爆發是因為一名消費者到英國藍買了「玫瑰冰茶」後，出現頭暈、噁心等症狀，衛生局調查後發現英國藍使用的茶葉中含有多種農藥成分殘留，甚至還有台灣早於1974年就禁用的「世紀之毒」DDT殺蟲劑。

雖然當時檢方調查後認為，玫瑰花茶所含的DDT殺蟲劑含量不足以引起人體重大危害，也予以業者不起訴處分，但加盟業者為此深受其害，也成立自救會聯合提告向英國藍求償，台南地院判決英國藍必須賠償36家加盟業者共新台幣456萬餘元。

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