全台唯一百老匯劇院飲料店　排隊不間斷只為杯「極奢奶茶」

▲近期討論度相當高的紅濃紅極奢奶茶，不只好喝還超好拍。

圖、文／紅濃紅提供

位於台中飲料一級戰區的一中街，近期有一個全新的超人氣排隊飲料品牌；「紅濃紅極奢奶茶」，從一中最大商場「愛廣場」正面入口遠方就可以看到，百老匯空間風格相當吸睛。

▲雖然位在商場室內，但吸睛度不減分毫。

招牌上大大寫著「極奢奶茶」，網民們表示「空間真的是欠拍」、「第一次經過時還以為是賣電影票的」、「奶茶很好喝」、「現在飲料店都這麼漂亮嗎」、「茶味真的很重」，而店家主打的「極奢奶茶」已在一中商圈掀起一番新排隊風潮。

紅濃紅的奶茶茶味比市面上的同質商品口感重了許多，在品嚐奶香的同時，又不失濃郁的茶香，喝起來別有一番韻味層次，品牌對奶茶有自己的定義；「茶味奶味都必需兼具，才是一杯完完整整的奶茶」。

▲雪山造型的奶蓋在市場上獨樹一格。

1980年是台中泡沫紅茶一條街的年代，這是屬於許多老台中人的共同回憶，而紅濃紅的奶茶喝起就有著屬於該年代的「重茶」風格，但同時也有著英式下午茶的口感，帶有中西合併的感覺，難怪不少網民們笑稱這是台灣版英式下午茶。

除此之外，極奢奶茶居然還有口味可以選，濃濃厚奶蓋比較濃郁、豆乳花奶蓋偏清爽，一口奶蓋一口茶，跟吃甜品的感覺很像。品牌方表示，這對於我們來說這是台灣奶蓋的精華集結，市面上的奶蓋優點我們都集結在一起了，相當值得大家感受一下差異。

▲除了主打奶茶商品之外，右下角的蜜桃烏焙凍飲也是必點商品。

能在一中街產生排隊人潮的品牌，除了面子、裡子之外，果然還必須要有兩把刷子才能受消費者青睞，這間位於台中一中街的紅濃紅極奢奶茶，喜歡喝奶茶的你千萬不要錯過！

▲極致奢華的裝潢，吸引不少網紅爭相拍照打卡。

店家地址：臺中市北區一中街96號之28

營業時間：每日上午11: 00 - 下午9:30

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