大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

▲身穿紫色背心的選手，竟突然放慢速度，面相對司令台跳起「滑步舞」。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

雲林虎尾高中的高中生日前邊跑大隊接力邊跳「滑步舞」，吸引各界爭相模仿。台中市大甲區文昌國小六年級近日在進行大隊接力比賽時，有位學生似乎勝券在握，在交棒前竟跳了幾步「滑步舞」，豈料竟瞬間被別班的選手光速超車，老師看了又好氣又好笑大喊「你還跳舞啊！」不過該校校長也透露了背後真相。

文昌國小校慶運動會於2日舉行，當六年級進行競賽時，有一名身穿紫色背心的選手，竟突然放慢速度，面相司令台跳起「滑步舞」，想不到跳沒2步，就被別班同學趁機超車，更在現場引起一陣鼓噪，這時連台上拿麥克風的老師也傻眼高喊，「跳個舞啊，跳個舞啊，你還給我跳個舞啊，你在幹嘛」，後來穿著紫色背心的班級成績敬陪末座，老師則安慰「沒有關係，你們剛剛的表演很精彩。」

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▲身穿紫色背心的選手跳沒2步「滑步舞」，就被別班同學趁機超車。（圖／翻攝自記者爆料網）

事後，影片也被人上傳至抖音，便立即引起熱議，「實在是文昌之光」、「還沒跳起來就被超過」、「這種事前如果沒跟班上同學講好，最後一定會被罵死！」有人質疑該名同學是因為太過輕敵才讓比賽輸掉。

對此，該校校長今（5）日也透露背後真相，他說當天的比賽中，跳滑步舞的同學是第14棒，超越他的藍色背心選手是第16棒，紫色背心的班級名次遠遠落後，由於去年該班在大隊接力比賽就是最後一名，於是全班同學在討論後，決定想在最後一年跳舞留下特別的回憶，強調「輸贏不是重點」，絕不是因為輕敵才跳舞。

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