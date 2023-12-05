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花蓮靜浦生態示範田區推動有成　食蛇龜、大冠鷲都回來了

▲田區拍攝到鴛鴦。（圖／花蓮分署提供，下同）

田區拍攝到鴛鴦。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署在豐濱鄉靜浦村推動生態友善田區計畫至今2年，從最早只有5位農友參與成長至14位，荒廢許久的耕地已有4公頃得以復活使用。最令人欣喜的莫過於食蛇龜、大冠鷲等許多在地已很久不見的瀕危保育類動物，重回田區生活。

▲田區拍攝到鴛鴦。（圖／花蓮分署提供，下同）

田區拍攝到白鼻心。

花蓮分署及部落在日前特地舉辦成果分享會，向大眾說明採行對棲地友善的種植維護方式，務農也能做好保育，還可以領生態薪水，歡迎農友申請加入。

▲田區拍攝到鴛鴦。（圖／花蓮分署提供，下同）

田區拍攝到食蛇龜。
 
農友分享友善經營心得，表示雖然過程辛苦，不使用除草劑與農藥並要人工除草，還要捲起褲管將一個個福壽螺（金寶螺）撿起來，但能在田區重新看到食蛇龜、食蟹獴、中華鱉等動物，還有烏頭翁、紅尾伯勞跟大冠鷲等保育類鳥類造訪，真的很感動，願意將生態友善田區管理方法推廣給更多有興趣的農友，共同守護靜浦。期許生態與農友一起共榮，走向專屬靜浦的生態之旅。

▲田區拍攝到鴛鴦。（圖／花蓮分署提供，下同）

成果發表會農友專心聆聽今年成果。
 
花蓮分署說明，重要棲地生態服務給付是透過給生態薪水，把生態效益轉化為貨幣，把農友當成代替全民管理土地的人，由政府來付薪水，鼓勵農友以生態友善方式維護農田生態系的生物多樣性，將生產與自然生態結合，使農地成為野生動物安心棲息的家。除豐濱鄉之外，歡迎吉安鄉、壽豐鄉、卓溪鄉及富里鄉的農友一起加入，或向花蓮縣政府申請，透過友善生產，讓人與自然能永續共存。

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