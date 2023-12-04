月薪3萬8「上繳給爸媽」　她下班打工賺生活費！全場噴：太過分

▲原PO月賺38K，但薪水都上繳給爸媽。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人住家裡，少了房租的支出，因此能更快速存到一桶金。不過一名女網友哀喊，明明月賺3萬8000元，但每月只有6000元能花，因為薪水必須上繳給爸媽當作家裡開銷，錢不夠用之下，原PO只能趁下班再偷偷去打工，「這樣的生活真的好累！」文章曝光後，引來網友也看傻眼回應，「哇...是提款機欸！」

一名女網友在Dcard表示，目前住在家裡，每個月薪水3萬8000元幾乎是「全額上繳」，爸媽只留6000元當作她的生活費，但根本不夠用，導致原PO要偷偷去打工，「這樣的生活真得好累...有時候想想，自己上班那麼辛苦，手上沒幾塊錢。」

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儘管爸媽有說，薪水是供家裡生活開銷，有餘額就會幫原PO存起來，但仍讓她內心劃上問號，「也不知道存到哪？」對此，原PO希望能跟爸媽商量，多拿回一點薪水使用，「不知道怎麼開口...感覺一次拿太多，一定會被拒絕，也鬧得家裡不開心。」

文章曝光後，網友紛紛要原PO硬起來，「6000元應該是你給的孝親費，而不是你的零用錢，完全反過來了」、「既然他們覺得6000元夠生活，你就把6000x2給他們作生活開銷，再加3000湊成15000元整數好了」、「哇...是提款機欸」、「只有6000元也太扯，一個大學生一個月的生活費也差不多6000元，叫出社會的人用6000元當生活費太過分了吧」、「你搬出去還可以過比較好欸，要是一直在那邊瞻前顧後不敢反抗，你就一輩子拿6000元」、「人家住家裡是可以省錢，你是相反」。