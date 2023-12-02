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「月領不到3萬」30歲男自認廢物！存款驚呆全場：贏很多人了

▲▼下午茶,薪水小偷,偷懶,宅男,早餐,午餐,宵夜,肚子餓,上班,打工。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO月薪實領不到3萬，但已存了200萬。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

若沒有買房或生孩壓力，還要追求高薪嗎？一名男網友苦惱直呼，目前30歲了，但薪水實領不到3萬，「活成這樣是不是一個廢物？」此外，每月扣掉生活開銷後，薪水剩不到1萬5000元。不過原PO打從高中就養成存錢習慣，身上存款其實有200萬之多，以及60萬股票投資，引發其他網友回應「真的勝過很多人了！」

一名男網友在Dcard表示，目前3萬2000元薪資扣掉勞健保，其中還含爸媽的健保費，等於他實領29500元，讓他不禁懷疑人生，「30歲活成這樣是不是一個廢物？做著一個很廢很輕鬆的工作，領著一個廢物薪水。」

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原PO直言想跳槽，但又沒有確切的轉職方向，至於開銷部分，每月繳完貸款後，薪水剩不到1萬5000元，「突然間的反思，自己前5年到底都在幹嘛？薪資竟然可以這麼低。」

不過原PO並非月光族，他透露存款其實有200萬，以及股票投入60萬，另有一台轎車代步，貸款剩20萬元左右。

底下網友認為，「收入多少不是重點吧！而是有沒有理財觀念，很多月薪5～6 萬的，還不是揹卡債」、「天哪...聽起來根本會是30歲的我」、「沒結婚+沒小孩，這個薪水是夠用」、「如果你生活開銷不大，那麼3萬就夠了，不用換工作，30歲資產大約240萬+一台車，這樣怎麼會是廢物？但是要考慮工作前景&是否會被替代，如果家裡有房也不缺錢，那就繼續輕鬆生活多好」。

網友也好奇詢問，「聽起來這薪水你很難存到錢，那這存款和股票的錢是哪來的啊？」「你鬼吧？存款200萬，我28歲50萬」、「實領29500元很高了，而且你資產200還有一台車，真的勝過很多人了」。

原PO則解釋，「存款是從高中到現在的每年的過年錢+薪水+年終，因為住家裡所以存比較快。」

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