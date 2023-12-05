▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》5日公布最新民調，民眾黨的柯盈配以14.9%支持度墊底，引來各界關注。前立委林濁水指出，柯盈配的支持者中20到29歲、中立民眾、大學以上學歷者，都掉到三腳督最後一名，「恐怖，大本營已經攻破！」

根據《美麗島電子報》民調，民進黨賴蕭配以38%支持度領先，國民黨侯康配以31.7%居次，柯盈配則持續下探，支持度為14.9%。

林濁水說，柯文哲不只支持度掉到14.9%，連過去的優勢，包括20到29歲選民，現在只有21.2%，而中立民眾也剩15%，至於大學以上民眾則掉到24%，現在這些原本在三腳督中最高的，現在都掉到最後一名。

針對民調跌至14.9%，柯文哲5日表示，這份民調是被刻意操作，全市話或市話跟手機佔比不同，做出來的結果就會完全不一樣，全市話找到的大部分都是年紀大的，而他的長者支持度較低，他不會說這是假民調，但這是被操縱出來的結果。

《美麗島電子報》該民調為11月30至12月1、4日為追蹤民調第82波，全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。