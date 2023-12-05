賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對萬里老家恐涉違建議題，民進黨總統參選人賴清德今日表示，新北市府已來函說明過去他們繳的是田賦，到目前為止，都未收到通知認定該處是違建。對此，民眾黨不分區立委參選人黃國昌指出，716遊行的前兩天晚上，他也是未收到財政部國有財產署任何通知的情況下，突然在媒體看到國產署的官員對特定媒體放話，說他老家占用國有地，還要他盡快面對，開嗆「猶如賴清德主席所提出的相同質疑，可以請民進黨把持的中央政府說明一下嗎？」

民進黨總統參選人賴清德今日表示，新北市府已來函說明過去他們繳的是田賦，10月份已經依法繳納地價稅，且到目前為止，都未收到通知認定該處是違建，呼籲新北市府「避免在這場選舉裡面，把這個房子淪為選舉的操作，那這樣的話就對不起廣大的新北市民。」

對此，黃國昌在臉書發文表示，看到賴清德這樣說，心裡實在是百感交談集，因為716遊行的前兩天晚上，他也是在從未收到財政部國有財產署任何通知的情況下，就突然在媒體看到國產署的官員對特定媒體放話，說他老家占用國有地，還要他盡快面對，開嗆「猶如賴清德主席所提出的相同質疑，可以請民進黨把持的中央政府說明一下嗎？」

對於賴清德老家既存違建一案，新北市政府工務局表示，賴清德老家違建已於今年9月勘查，經比對相關資料後，認定屬於98年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。此外，工務局重申，市府團隊向來秉持行政中立，對於近期各項違建爭議，不分對象均依法辦理，只要經認定為不法均予以開罰，再度呼籲貴為國家副元首者及其所屬陣營，不應該為了選舉而模糊事實，一再抹黑地方政府。