　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

▲▼黃國昌聯訪 500計畫 民調相關 林昶佐加入民進黨相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對萬里老家恐涉違建議題，民進黨總統參選人賴清德今日表示，新北市府已來函說明過去他們繳的是田賦，到目前為止，都未收到通知認定該處是違建。對此，民眾黨不分區立委參選人黃國昌指出，716遊行的前兩天晚上，他也是未收到財政部國有財產署任何通知的情況下，突然在媒體看到國產署的官員對特定媒體放話，說他老家占用國有地，還要他盡快面對，開嗆「猶如賴清德主席所提出的相同質疑，可以請民進黨把持的中央政府說明一下嗎？」

民進黨總統參選人賴清德今日表示，新北市府已來函說明過去他們繳的是田賦，10月份已經依法繳納地價稅，且到目前為止，都未收到通知認定該處是違建，呼籲新北市府「避免在這場選舉裡面，把這個房子淪為選舉的操作，那這樣的話就對不起廣大的新北市民。」

對此，黃國昌在臉書發文表示，看到賴清德這樣說，心裡實在是百感交談集，因為716遊行的前兩天晚上，他也是在從未收到財政部國有財產署任何通知的情況下，就突然在媒體看到國產署的官員對特定媒體放話，說他老家占用國有地，還要他盡快面對，開嗆「猶如賴清德主席所提出的相同質疑，可以請民進黨把持的中央政府說明一下嗎？」

對於賴清德老家既存違建一案，新北市政府工務局表示，賴清德老家違建已於今年9月勘查，經比對相關資料後，認定屬於98年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。此外，工務局重申，市府團隊向來秉持行政中立，對於近期各項違建爭議，不分對象均依法辦理，只要經認定為不法均予以開罰，再度呼籲貴為國家副元首者及其所屬陣營，不應該為了選舉而模糊事實，一再抹黑地方政府。

ET快訊
快訊／體育署長說重話　「電競協會要向國人致歉」
猝死留2.6億遺產　母女爆爭產
政大人妻偷吃同事！「戳GG」又噴噴…老公收遺物崩潰
「性專區」提案通過　市長回應了
施明德肝癌傳命危　醫示警「初期幾乎0症狀」7大風險因子曝
新冠重症、死亡雙創新高！羅一鈞估明年1月中達高峰　每天2萬人
快訊／敦化北路小黃火燒車　運將、乘客跳車逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

民進黨駁引進10萬印度移工　柯文哲酸：可能是9萬9000人

村里長跨海接受陸免費招待　綠示警：相關行為涉違《反滲透法》

助拳民進黨立委選將　挺綠網紅豪擲230萬

關鍵調查民調／2024政黨支持度：國民黨27.5%、民進黨27.0%、民眾黨15.5%

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲談能源：2025非核家園和世界趨勢衝突

印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

批侯競辦百分百告不成　邱毅預告要反擊

藍白合涉「搓湯圓」列被告　柯文哲：民進黨比國民黨更可惡

Toyz頒獎統神罵販毒狗　藍小雞嘆「統毒戰」：民進黨不用負責？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

民進黨駁引進10萬印度移工　柯文哲酸：可能是9萬9000人

村里長跨海接受陸免費招待　綠示警：相關行為涉違《反滲透法》

助拳民進黨立委選將　挺綠網紅豪擲230萬

關鍵調查民調／2024政黨支持度：國民黨27.5%、民進黨27.0%、民眾黨15.5%

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲談能源：2025非核家園和世界趨勢衝突

印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

批侯競辦百分百告不成　邱毅預告要反擊

藍白合涉「搓湯圓」列被告　柯文哲：民進黨比國民黨更可惡

Toyz頒獎統神罵販毒狗　藍小雞嘆「統毒戰」：民進黨不用負責？

快訊／統神領獎怒嗆Toyz　體育署長：電競協會要向國人致歉

台東翁情緒失控「持3把刀」自鎖廚房　警民機智奪刀

妹子被3名校老師拖去開房！遭撿屍「2人輪流上」　完事醒來哭報案

南投醫療資源與都會區落差大　立委參選人游顥提5項主張

難「售」想哭？台南透天貼爆出售　笑噴2.2萬人：知道了啦

福斯「新一代加州露營車」雪地測試　採PHEV油電、明年春季亮相

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

台南永康自小貨車路邊停車不慎　倒車造成機車追撞騎士骨折

旅宿業爭取移工卡關　許銘春：與觀光署開會日期未定

全國住宅貸款餘額10年增72%　3縣市成長最驚人

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

美麗島民調／賴蕭配37.8％領先　柯盈配「鐵票」僅9.3％

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

黨部主委酒駕　民進黨送中評會

快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

沈富雄：讓柯文哲剩下的17％自生自滅

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

柯文哲民調大幅滑落　媒體人：支持者或中間選民轉到「賴蕭配」

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

施明德被曝住加護病房　子女急返台

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

姚立明：柯文哲是攪屎棍

更多熱門

相關新聞

分析藍營9成支持者回歸侯友宜　她斷言：柯文哲確定最後一名

分析藍營9成支持者回歸侯友宜　她斷言：柯文哲確定最後一名

根據《美麗島電子報》5日公布的最新追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」回升至38％遙遙領先，國民黨「侯康配」以31.7％居次，民眾黨「柯盈配」則掉到14.9％。對此，柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡就在臉書直言，「藍綠誰穩贏不清楚，但不誠實、沒信用的柯文哲，能確認就是最後一名。」

吳欣盈搭柯文哲家族未先知　吳東進力挺讚「很好」

吳欣盈搭柯文哲家族未先知　吳東進力挺讚「很好」

國民黨團「三問」蕭美琴國籍爭議　要賴清德、內政部說清問題核心

國民黨團「三問」蕭美琴國籍爭議　要賴清德、內政部說清問題核心

「關鍵時刻、最佳拍檔」！侯康形象大片曝光　國旗別針展默契

「關鍵時刻、最佳拍檔」！侯康形象大片曝光　國旗別針展默契

王鴻薇問賴清德繳稅了嗎？　綠批冷飯熱炒：新北市府開稅單才能繳

王鴻薇問賴清德繳稅了嗎？　綠批冷飯熱炒：新北市府開稅單才能繳

關鍵字：

2024總統2024賴清德黃國昌新北市政府工務局

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面