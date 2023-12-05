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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「關鍵時刻、最佳拍檔」！侯康形象大片曝光　國旗別針展默契

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（5）日發布侯友宜、趙少康「侯康配」的官方形象照、「最佳拍檔」影片及廣告錄音。影片中可看出兩人良好的默契。新聞組副召集人錢震宇指出，侯友宜與趙少康的能力及施政經驗是三組人選中最優秀的，更保證沒有國籍的問題，相信今天發布定裝照後，一定能吸引更多選民的認同。

▲▼ 侯康形象片 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯康形象片。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

錢震宇表示，「有自信的人，才會用有能力的人」這是侯友宜對趙少康作的形容，自從宣布趙少康擔任副手之後，支持者為之振奮，為能盡速的提供給立委及各地競總使用，競辦在近日以最短時間，完成形象照拍攝，這次的官方形象照，兩人穿著深、淺兩套西裝，並分別以藍、黃兩色的領帶搭配，展現絕佳的默契，同時也別上國旗別針，因國旗也是最重要的元素，代表共同守護中華民國的決心。

▲▼ 侯康形象片 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

錢震宇指出，拍攝當天侯友宜及趙少康互動融洽，競辦也將拍攝過程及花絮，剪輯為影片，呈現出兩人「關鍵時刻，最佳拍檔」的默契。而今天也同步公布侯康配的廣告錄音，未來將用於宣傳車、廣播等廣告，兩人開啟國語、台語的雙聲道模式，向國人表述他們的政策理念，代表共同為台灣打拚。

李利貞表示，拍攝當天兩位主角都非常有精神，無論是形象照還是錄音，在最真實、自然的互動下，都呈現出非常好的效果，而形象照所要傳達的理念是，每個人有不同的思考模式，但對未來的盼望都是相同的。

李利貞也說，形象照除了黑白分明，還有深藍、淺藍兩種布景，分別呈現正式、休閒兩種風格，其中淺藍色有陽光灑下的感覺，就如同在造勢場合撥放歌曲的歌詞「烏雲散開就是晴空」，希望給支持者帶來希望。

▲▼ 侯康形象片 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

這場記者會也邀請三重永安里長黃麗伃，代表年輕及基層的力量，表達對侯友宜在市長任的施政肯定。黃麗伃表示，侯友宜藉由行動治理，到地方用心傾聽基層的意見，更以勇敢、果決的執行力，解決市民的大小事，然而這個形象卻因為對手的選舉攻擊而被淡化。不過里長們不會忘記侯友宜在疫情期間對地方的重視，深記他對市民的付出，將化為力量，全力支持他。

▲▼ 侯康形象片 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

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