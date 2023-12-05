分析藍營9成支持者回歸侯友宜　她斷言：柯文哲確定最後一名

▲吳靜怡認為，2024大選藍綠誰穩贏不清楚，但能確認柯文哲就是最後一名。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》5日公布的最新追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」回升至38％遙遙領先，國民黨「侯康配」以31.7％居次，民眾黨「柯盈配」則掉到14.9％。對此，柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡就在臉書直言，「藍綠誰穩贏不清楚，但不誠實、沒信用的柯文哲，能確認就是最後一名。」

吳靜怡指出，最新一期大選民調，賴蕭配38%、侯康配31.7%、柯盈配14.9%，柯文哲首次墜落至15%以下，而柯文哲女性支持度不到10%、台北市甚至低至11.2%。

吳靜怡分析，藍白分裂後，國民黨支持者九成正式回航到國民黨總統參選人侯友宜的身上，未表態的中間選民依舊保持30%，而未表態的可能性應該是信任度的取向不明，「還要繼續相信民進黨呢？還是換一個政黨會更好？」，這就是藍綠對決最重要的。她認為，「拉下民進黨」絕對不是能說服的方式，即便可能最後民眾黨總統參選人柯文哲表態支持了侯友宜，藍白最後為了贏而合，還是缺乏了感動，贏不了。

此外，吳靜怡直言，今年選舉，柯文哲像是小丑一般的搬弄藍白、網路造作氣勢，這是給更多政治人物強烈的警示，「即便你有極大聲量、最強武器在民主國家沒這麼容易被你搬弄是非」，媒體也不會因為一再肉搜、挑釁而低頭。她最後斷言，藍綠誰穩贏不清楚，但不誠實、沒信用的柯文哲，能確認就是最後一名。