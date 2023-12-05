6千萬顆進口蛋「未到期轉液蛋、過期變堆肥」　農業部：年底前完成

▲農業部代理部長陳駿季說明進口蛋後續處理招標作業。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

據農業部最新統計，目前尚有5580萬顆過期進口蛋待銷毀，另有436萬顆庫存蛋未到期，農業部辦理公開招標，請業者把過期蛋做堆肥、未到期蛋轉作液蛋加工，但兩項招標均流標。農業部代理部長陳駿季今表示，已加速並調整招標內容，兩項招標作業可望在年底前完成。

陳駿季今出席「擴大灌溉服務，提升農田水利行政效率」記者會，會後接受媒體聯訪，回應進口蛋後續處理問題。

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為延長雞蛋效期，農業部計畫將未到期進口殼蛋轉作液蛋，但先前兩次招標均流標，先前傳出因廠商怕進口蛋爭議延燒，會被縣市政府稽查，影響投標意願，現正辦理第三次招標。陳駿季表示，預計本月17日決標，已確認殼蛋可以順利轉作液蛋，可以延長效期。

至於過期蛋堆肥作業，陳駿季說，先前招標因為只有一家廠商參加而流標，經內部討論後，把過期進口蛋運輸跟堆肥再利用拆成兩個標案，讓投標業者工作單純化，最後期限是本月20日，相信會有比較多的業者願意投標，還是期待年底前可把報廢蛋妥善處理。

根據農業部緊急專案進口雞蛋庫存資訊最新統計，目前尚有5580萬顆過期進口蛋待銷毀，有436萬顆庫存蛋未到期，其中未到期進口蛋部分，農業部日前曾表示，將在12月底陸續到期。