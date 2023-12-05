老是疲倦無力+喘不過氣　台中女肺部竟被細菌「啃出1個洞」

▲台中女疲倦無力喘不過氣，會診感染科發現，竟是肺部破了一個洞，確認遭隱球菌入侵。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名65歲婦王姓人因卵巢癌接受化療，治療一個多月後，開始出現喘咳症狀，原本以為只是感冒，但嚴重時連呼吸都困難，只好緊急安排住院檢查，經會診感染科醫師後，發現肺部X光「右肺葉竟開了一個洞」，加上患者免疫力不佳，抽血檢驗後證實遭「隱球菌」侵犯，用藥半年後總算恢復正常。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，「隱球菌」是一種常見的細菌，存在於生活周遭環境中，多數正常健康成人接觸後不會造成影響，但若免疫功能低下的病患，一旦經由呼吸道吸入感染後，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀，嚴重者更會引發「隱球菌腦膜炎」或「隱球菌肺炎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張為碩指出，患者因罹患卵巢癌，經醫師評估後建議手術並接受化療，預計療程約需6個月，但她化療後約1個多月，就開始出現喘咳、疲倦無力等症狀，原本家人以為是體弱引起感冒，不料喘咳症狀卻越來越嚴重，甚至還得透過呼吸器才能順利呼吸，遂安排住院並會診感染科安排進一步檢查。

▲張為碩表示，患隱球菌症的高風險族群主要以免疫力低下者居多，例如年長者、愛滋病患、惡性腫瘤、器官移植、長期類固醇治療及及糖尿病等患者。（圖／亞大醫院提供）



張為碩表示，經檢視患者的肺部X光影像，發現僅右上肺葉單側出現異常症狀，「有如被開了一個洞」，讓他察覺狀況有異，加上患者因化療後免疫力大幅下降，綜合各項症狀後，決定安排抽血檢驗「隱球菌」抗原試驗，抽血報告果然證實為陽性反應，確認為「隱球菌肺炎」，後續投以抗生素治療，並配合化療進度，大約半年後患者順利完成抗生素治療。