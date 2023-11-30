天冷走路爆痛！男腳趾發紫腫脹竟是血管病變　醫警告：再晚恐截肢

▲天冷走路爆痛！台中男跌倒傷口潰爛竟是血管病變，醫警告：再晚恐截肢。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

最近日夜溫差大，台中一名75歲老翁只要走路，走沒幾步腳就爆痛，日前在家時又因腳抽痛跌倒擦傷，結果傷口潰爛難癒合，就醫檢查結果竟是周邊動脈阻塞惹禍，緊急安排氣球擴張術打通血管後狀況好轉；醫師建議，長者如發現下肢冰冷、疼痛或膚色蒼白發紫等徵兆，應儘速就醫，否則以老翁狀況來看，再拖下去恐須截肢。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，「周邊動脈阻塞」泛指股動脈以下的血管病變，原因多為隨著年紀增長，人體的血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使得肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛跛行等症狀，但長輩們往往誤以為是體力退化而忽略，結果延誤治療導致血管阻塞更加嚴重，甚至因小傷口不斷潰爛而被迫截肢。

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▲老翁就醫檢查結果竟是周邊動脈阻塞惹禍。（圖／亞大醫院提供）



劉殷佐指出，該名病患本身有三高病史，平時都有穩定追蹤服藥，但他自述走路時常會沒力且會痛，所以很少外出，適逢最近冬季氣溫陡降，所以小腿總是冷冰冰、皮膚乾巴巴，結果日前不慎跌倒受傷，腳指傷口潰爛難以癒合，這才意識到「代誌大條了」。

▲醫師建議，長者如發現下肢冰冷、疼痛或膚色蒼白發紫等徵兆就要盡速就醫。（圖／亞大醫院提供）



劉殷佐提醒，患有周邊動脈血管疾病的患者多半沒有明顯症狀，初期下肢疼痛也經常被認為是退化性關節炎，往往會選擇吃止痛消炎藥應急，只不過隨著病程進展，患者走一段路後，腿部肌肉開始出現缺血、疼痛的現象，此為「間歇性跛行」的徵兆，一旦錯過黃金治療時間，有可能造成腿部缺血發黑，嚴重者更可能會面臨截肢。