　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3歲女童高燒5天...X光一照已肺浸潤　醫警告：5大魔王病毒正肆虐

▲3歲女童高燒5天X光一照已「肺浸潤」，兒科醫警告：5大魔王病毒正肆虐。（圖／亞大醫院提供）

▲3歲女童高燒5天，X光一照，醫師發現右下肺明顯浸潤，驗尿後揪出是「肺炎鏈球菌」作祟。（圖／亞大醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名3歲小女童連續五天高燒不退，就醫後，醫師排除新冠病毒、A型流感、黴漿菌及腸病毒等常見疾病，女童發炎指數依舊飆高且食慾不佳，進一步肺部X光檢查，發現女童右下肺明顯浸潤，驗尿後揪出是「肺炎鏈球菌」作祟。醫師也提醒，最近有5大「魔王等級」病毒正肆虐台灣，威脅小朋友健康，其共通點都是發高燒，家長要多多留意。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜表示，女童因持續五天反覆高燒40度，由診所轉診來院，一開始並無明顯咳嗽，但有反覆發燒、食慾及活力下降的情形，抽血檢驗後發現白血球數值(WBC)超標近3倍，發炎指數CRP也大於10，因此決定先收治住院。

但安排多種病毒檢驗如新冠病毒、流感病毒等，結果都是陰性，臨床上也沒有腸病毒典型的喉部變化，黴漿菌也是呈現陰性，連驗尿也沒有發現異常，直到安排X光檢查，結果發現右下肺葉有明顯肺炎，於是再送「尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗」，結果同樣是陽性，證實為肺炎鏈球菌引發右下肺炎，經給予相應的抗生素治療後，24小時內高燒已退，精神及食慾也恢復正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3歲女童高燒5天X光一照已「肺浸潤」，兒科醫警告：5大魔王病毒正肆虐。（圖／亞大醫院提供）

▲陳劍韜表示，近來包括新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等五大「魔王等級」病毒肆虐台灣。（圖／亞大醫院提供）

陳劍韜也提到，最近三個月來，兒科門診與急診因為發燒就醫的兒童人數明顯增加，各式各樣的感染考驗著醫師的判斷與家長的警覺性，例如前一個月大流行的黴漿菌感染是上一波的主力，最近則有新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等五大「魔王等級」病毒，其共同點都是有發燒症狀，家長都需要多留意。

陳劍韜提醒，目前肺炎鏈球菌公費疫苗施打時間是在新生兒2個月、4個月及12-15個月大，然而除了公費提供三劑外，有一劑目前是採用自費的方式於6個月大施打，建議家有5歲以下小朋友的家長，可以考慮到醫療院所施打，達到完整的疫苗接種，建立身體的免疫力，以對付病毒。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
工業電腦大廠驚爆內鬼　專員盜用上億
快訊／《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」
13歲學生遭補習班狼師「連續性侵3年」！他還在教書
獨／偵辦竊密卻性騷　美魔女教授還原現場
合歡山端午連假辦千人單車賽...網罵翻　南投縣府：下不為例！
放話「1年沒追到籃籃」請吃雞排！　本人大方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多A肝莓爆1疑似感染個案！50多歲女檢驗「弱陽性」等14天後再驗

3大傳染病高原期！腸病毒率先下降　仍添1名2歲童重症併發腦炎

好市多A肝莓報告「6資料待補」　食藥署：確認安全前持續暫停輸入

用毛小孩威脅！婦團揪家暴法漏洞　呼籲庇護所應設「寵物安置」

合歡山端午連假辦千人單車賽...網友罵翻　南投縣府：下不為例！

LINE「11款免費貼圖」限時下載！隱藏版小水豚、香菇妹超Q

3歲女童高燒5天...X光一照已肺浸潤　醫警告：5大魔王病毒正肆虐

愛吃生魚片！30歲女卵巢早衰停經　醫一檢查驚：體內重金屬超標

想買「超低能蛋白」店員愣住！真相笑噴　一票也看錯：真的會重組

2大凶星發威！命理師警告「MeToo醜聞將連爆半年」：3種人注意

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

好市多A肝莓爆1疑似感染個案！50多歲女檢驗「弱陽性」等14天後再驗

3大傳染病高原期！腸病毒率先下降　仍添1名2歲童重症併發腦炎

好市多A肝莓報告「6資料待補」　食藥署：確認安全前持續暫停輸入

用毛小孩威脅！婦團揪家暴法漏洞　呼籲庇護所應設「寵物安置」

合歡山端午連假辦千人單車賽...網友罵翻　南投縣府：下不為例！

LINE「11款免費貼圖」限時下載！隱藏版小水豚、香菇妹超Q

3歲女童高燒5天...X光一照已肺浸潤　醫警告：5大魔王病毒正肆虐

愛吃生魚片！30歲女卵巢早衰停經　醫一檢查驚：體內重金屬超標

想買「超低能蛋白」店員愣住！真相笑噴　一票也看錯：真的會重組

2大凶星發威！命理師警告「MeToo醜聞將連爆半年」：3種人注意

明星重劃區成交衝上8字頭　內行1句話教「水湳、14期」怎麼選

焦糖哥哥遭冒犯嚇到「反射性動作」！　1900字長文：情緒舒不舒服很重要

議員壓倒性通過派對門報告　英前首相強生遭「逐出」國會

楊敬敏婚外情風波請辭　職籃工會理事長曾文鼎接任

三菱「大改款全球戰略皮卡」7／26亮相　瞄準對手Ranger、Hilux

Jennie十八禁美劇「開腿摸三角地帶」　交纏男舞者最新大尺度畫面曝

好市多A肝莓爆1疑似感染個案！50多歲女檢驗「弱陽性」等14天後再驗

200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒「吃光5公頃花芽」　每天嗨到飛不起

已婚八點檔一哥趁機強抱！　《炮仔聲》男星妻淚訴：現連尪都怕

快訊／新北公寓裝修爆意外！屋主幫拉吊掛水泥　3樓墜地命危

屏東女當街遭「扯髮拖行」！沿路尖叫大喊：救人喔　民眾嚇壞報警

生活熱門新聞

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

RF健身房被爆惡意倒閉！「FB、IG全清空」

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼「2個超頂優點」難以取代！網秒點頭

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

戲曲演員李文勳遭爆！半夜脫學生褲性侵

清醒卻無法言語　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

更多熱門

相關新聞

應徵10幾家企業狂碰壁　戽斗女大生崩潰求醫

應徵10幾家企業狂碰壁　戽斗女大生崩潰求醫

戽斗星球裡的可愛動物，受許多人喜愛，但在現實生活中恐非如此。台中一名22歲郭姓女大生因下巴突出，有俗稱的戽斗外型，去年大學畢業後一連面試10多家公司應徵業務、行政、秘書等工作都碰壁，更讓她心碎的是「一起面試的同學都上榜」，而她依舊找不到工作。今年初決定到亞大醫院接受正顎手術改善整體臉部線條，人多了自信，也順利找到工作。

台中女車禍手指遭截斷　急送亞大醫院微創接回

台中女車禍手指遭截斷　急送亞大醫院微創接回

男吞口水會痛　竟是食道卡7cm腫瘤

男吞口水會痛　竟是食道卡7cm腫瘤

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」

台中警副所長上班突中風　警友站長載人衝醫院救命

台中警副所長上班突中風　警友站長載人衝醫院救命

關鍵字：

亞大醫院陳劍韜

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面