3歲女童高燒5天...X光一照已肺浸潤　醫警告：5大魔王病毒正肆虐

▲3歲女童高燒5天，X光一照，醫師發現右下肺明顯浸潤，驗尿後揪出是「肺炎鏈球菌」作祟。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名3歲小女童連續五天高燒不退，就醫後，醫師排除新冠病毒、A型流感、黴漿菌及腸病毒等常見疾病，女童發炎指數依舊飆高且食慾不佳，進一步肺部X光檢查，發現女童右下肺明顯浸潤，驗尿後揪出是「肺炎鏈球菌」作祟。醫師也提醒，最近有5大「魔王等級」病毒正肆虐台灣，威脅小朋友健康，其共通點都是發高燒，家長要多多留意。



亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜表示，女童因持續五天反覆高燒40度，由診所轉診來院，一開始並無明顯咳嗽，但有反覆發燒、食慾及活力下降的情形，抽血檢驗後發現白血球數值(WBC)超標近3倍，發炎指數CRP也大於10，因此決定先收治住院。

但安排多種病毒檢驗如新冠病毒、流感病毒等，結果都是陰性，臨床上也沒有腸病毒典型的喉部變化，黴漿菌也是呈現陰性，連驗尿也沒有發現異常，直到安排X光檢查，結果發現右下肺葉有明顯肺炎，於是再送「尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗」，結果同樣是陽性，證實為肺炎鏈球菌引發右下肺炎，經給予相應的抗生素治療後，24小時內高燒已退，精神及食慾也恢復正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳劍韜表示，近來包括新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等五大「魔王等級」病毒肆虐台灣。（圖／亞大醫院提供）



陳劍韜也提到，最近三個月來，兒科門診與急診因為發燒就醫的兒童人數明顯增加，各式各樣的感染考驗著醫師的判斷與家長的警覺性，例如前一個月大流行的黴漿菌感染是上一波的主力，最近則有新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等五大「魔王等級」病毒，其共同點都是有發燒症狀，家長都需要多留意。

陳劍韜提醒，目前肺炎鏈球菌公費疫苗施打時間是在新生兒2個月、4個月及12-15個月大，然而除了公費提供三劑外，有一劑目前是採用自費的方式於6個月大施打，建議家有5歲以下小朋友的家長，可以考慮到醫療院所施打，達到完整的疫苗接種，建立身體的免疫力，以對付病毒。